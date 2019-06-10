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Анита Луценко показала эффективное упражнение для плоского животика (видео)


Упражнение от Луценко, как всегда, - два в одном

Анита Луценко достаточно длительно время не показывала своей многотысячной армии поклонников новые упражнения для красивого и здорового тела. Возможно, все дело в новых проектах фитнес-тренера и ведущей. Отметим, что Луценко снимается в новом сезоне популярного шоу "Зважені та щасливі", где она выступает ведущей. Как бы там ни было, Луценко наконец смогла уделить внимание и своему блогу.

Так, на instagram-страничке украинская фитнес-тренер показала новое видео. По словам Луценко, данное упражнение не только поможет подтянуть животик, но также направлено на кардио-нагрузку.

"Кардио-пресс –  4 подхода по 20 прыжков! Дыхание ровно, приземление беззвучное", - подписала видео Анита.

Видео: instagram.com/anitasporty

Поклонники Луценко уже успели прокомментировать ее новое видео. Некоторые спрашивают, что можно использовать в домашних условиях.

  • "Упор руками в стул или кровать и представлять, что прыгаете через преграду", - советует Анита.
  • "Хочу попробовать. Выгледит легко, но знаю, что это не легко"
  • "Хард! Вы на позитиве, как всегда"
  • "Элегантная концовочка!"
  • "Анита, ты трудяга! Я не могу себя заставить порой"
  • "А мне прям нравится, хотя тоже бывают моменты лени и "другие дела важнее" – отвечает тренер.
  • "Анита, в этом элементе спину немного округлить,чтобы живот максимально был втянут?"
  • "Конечно!" – отвечает Луценко.

Отметим, до этого Луценко показывала упражнение для ягодиц. 

"4 подхода по 15 раз с отягощением! Ну вы помните: гантель, кот... и тут уже может вступать на роль грузика - ребенок", - комментирует фитнес-тренер. 

Видео: instagram.com/anitasporty

Как сообщалось, ранее Анита Луценко детально пояснила, как правильно рассчитать норму килокалорий на день. Она опубликовала подробные формулы для индивидуального расчета показателей.

Также мы писали о том, что Анита Луценко продемонстрировала упражнение от сутулости и для гибкости тела.

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