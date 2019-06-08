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Мамино зернышко любимое: Анита Луценко восхитила сеть фото дочурки-именинницы

Lite » Красота 08.06.2019 - 22:51
Мамино зернышко любимое: Анита Луценко восхитила сеть фото дочурки-именинницы
Фото: Анита Луценко (vk.com/Анита Луценко)

Анита Луценко показала нежный снимок со своей дочкой Мией

Фитнес-тренер и эксперт по похудению, ведущая Анита Луценко не только неустанно следит за своей спортивной подтянутой фигурой, но и дает полезные советы в сети своим поклонникам, как эффективно добиться лучших результатов для стройности, и при этом не стать жертвой анорексии. Однако в этот раз знаменитость порадовала фолловеров постов в Instagram совсем по другому поводу.

Луценко показала в сети фото своей доченьки Мии, которой сегодня, 8 июня, исполнилось три годика. 

"С днем рождения нашего ангелочка! 3 годика", - подписала она теплый чувственный кадр, на котором прижимает к сердцу и обнимают именинницу - маленькую принцессу.

Мамино зернышко любимое: Анита Луценко восхитила сеть фото дочурки-именинницы

Фото: instagram.com/anitasporty

В комментариях к фото подписчики Аниты нежно поздравляют малышку и родителей с Днем рождения.

  • Мия с днем рождения!
  • Анита, с именинницей! Мию с Днем Явления! Счастья, радости, улыбок и гармонии во всем принцессе!
  • Поздравляю!
  • С именинницей вас;
  • Как быстро время идет! С днем рождения малышку, а папу и маму - с днем рождения принцессы!
  • Мамусино зернышко любимое;
  • Поздравляю с самым важным днем каждой мамы;
  • Это не может не нравиться! 

Как сообщалось, ранее Анита Луценко детально пояснила, как правильно рассчитать норму килокалорий на день. Она опубликовала подробные формулы для индивидуального расчета показателей.

Также мы писали о том, что Анита Луценко продемонстрировала упражнение от сутулости и для гибкости тела.

Добавим, что фитнес-тренер Анита Луценко научила, как принять себя и полюбить свое тело.

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