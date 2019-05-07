Анита Луценко подробно объяснила, как рассчитать дневную норму килокалорий

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Луценко подчеркивает, что нужно следить за качеством питания

Сколько нужно употреблять калорий в день, чтобы быть здоровым и подтянутым? На этот популярный вопрос решила детально ответить украинская фитнес-тренер Анита Луценко. При этом Луценко неоднократно повторяла – она против фанатичного ежедневного подсчета и ограничения в определенных продуктах. Во всем необходимо соблюдать гармонию. И все же определенные вещи относительно своего здоровья необходимо знать каждому.

Так, на своей instagram-страничке Анита Луценко опубликовала серию различных подсчетов, которые необходимо провести.

Также Луценко объясняет, как приблизительно узнать дневную норму в калориях.

Расчет БОВ

Во-первых, вам необходимо рассчитать свой базовый обмен веществ.

"Это количество энергии, необходимое (в покое) для работы мозга, поддержания температуры тела, переваривания пищи и.т.д. Учитывая пол, вес, рост и возраст", - объясняет Анита.

К полученной цифре добавьте коэффициент уровня физической активности. Как это сделать, также объясняется на слайдах.

Скриншоты: FitSeven

И вновь фитнес-тренер подчеркивает, что заниматься ежедневным подсчетом калорийности съеденного – это не самое верное решение.

"Вы знали, что разные счетчики калорий показывают разную калорийность одного и того же продукта? Ну, и постоянно считать калории это убийство сил, нервов и времени", — считает Луценко.

"Калораж можно брать за основу вначале пути (похудения или набора массы). Достаточно 3-5 дней посчитать, чтобы разобраться в этом. И это действительно отрезвит многих. Как например, недавно знакомая после задания посчитать день: прозрела поняв, что в яйце есть жир) у каждого это своё удивление", — пишет Анита.

Фитнес-тренер пытается донести, что в вопросе питания следует обращать в первую очередб внимание на качество продуктов, а также следить за соотношением в своем рационе белков, жиров и углеводов.

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"Потому как, если исходить только из количества калорий, можно питаться шоколадками, закрывая норму за день по калоражу 3-ям штуками и не париться", - подытожила Луценко.

Напомним, ранее Анита Луценко показала эффективное упражнение для гибкости и от сутулости.

Такеж до этого Луценко замотивировала аппетитными формами. Поклонники отметили, что у нее "попа как у Ким".