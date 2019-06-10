Аніта Луценко показала ефективну вправу для плаского животика (відео)

Аніта Луценко досить тривалий час не показувала своїй багатотисячній армії шанувальників нові вправи для красивого і здорового тіла. Можливо, вся справа в нових проектах фітнес-тренера і ведучої. Зазначимо, що Луценко знімається в новому сезоні популярного шоу "Зважені та щасливі", де вона виступає ведучою. Як би там не було, Луценко нарешті змогла приділити увагу і своєму блогу.

Так, на instagram-сторінці українська фітнес-тренер показала нове відео. За словами Луценко, ця вправа допоможе не тільки підтягти животик, але також спрямовано на кардіо-навантаження.

"Кардіо-прес – 4 підходи по 20 стрибків! Дихання рівне, приземлення беззвучне", - підписала відео Аніта.

Відео: instagram.com/anitasporty

Шанувальники Луценко вже встигли прокоментувати її нове відео. Деякі запитують, що можна використовувати в домашніх умовах.

"Упор руками на стілець або ліжко і уявляти, що стрибок через перешкоду", - радить Аніта.

"Хочу спробувати. Виглядає легко, але знаю, що це не легко"

"Хард! Ви на позитиві, як завжди"

"Елегантна кінцівочка!"

"Аніта, ти трудяга! Я не можу себе змусити часом"

"А мені прям подобається, хоча теж бувають моменти ліні і "інші справи важливіші" – відповідає тренер.

"Аніта, в цьому елементі спину трохи округлити,щоб живіт максимально був втягнутий?"

"Звичайно!" – відповідає Луценко.

Відзначимо, до цього Луценка показувала вправу для сідниць.

"4 підходи по 15 разів з обтяженням! Ну ви пам'ятаєте: гантель, кіт... і тут вже може вступати на роль грузика - дитина", - коментує фітнес-тренер.

Відео: instagram.com/anitasporty

Як повідомлялося, раніше Аніта Луценко детально пояснила, як правильно розрахувати норму кілокалорій на день. Вона опублікувала докладні формули для індивідуального розрахунку показників.

Також ми писали про те, що Аніта Луценко продемонструвала вправу від сутулості для гнучкості тіла.