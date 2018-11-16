5 способів, які допоможуть позбутися від жирових скупчень в області талії

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Прогулянки і силові тренування позбавлять від зайвих сантиметрів

Жир в області живота не тільки доставляє дискомфорт, але і шкодить внутрішнім органам. Найчастіше він зростає через підвищення рівня кортизолу, разом з яким зростає ризик розвитку діабету другого типу та інфаркту. Дієтологи стверджують, що позбутися від проблеми можна. Для цього достатньо слідувати деяким простим правилам, передає Cosmo.

Силове тренування

Саме силові тренування допомагають розігнати метаболізм. 20-хвилинне кругове тренування спалює 200 калорій, метаболізм прискорюється на годину, що дозволяє прибрати ще 50. Крім того, жир замінюється м'язами, що вельми корисно.

Кардіотренування

Вісцеральний жир можна спалювати аеробними вправами: біг, їзда на велосипеді, плавання. Дослідження показують, що біг на 20 кілометрів на тиждень ефективніше силового тренування тричі на тиждень.

Прогулянка

Експерти стверджують, що години тренувань в день недостатньо для того, щоб побороти зайві кіло. Тому кілька разів в день важливо виходити на прогулянку. Хоча б на пів години.

Їж більше білка

Білок допомагає м'язам рости, а тілу - краще себе почувати. Білки спалюються повільніше вуглеводів, а значить, їсти не захочеться протягом тривалого часу. Можна їсти курку, яйця, йогурти або пити протеїнові коктейлі.

Менше хвилюйся

Стрес впливає на всі процеси в організмі. Кортизол, який виробляється в результаті, допомагає жиру наростати. Експерти радять частіше розслаблятися: ні про що не думати, читати книги, лежати у ванні.

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Відео: РБК-Україна