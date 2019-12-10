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5 лайфхаков, которые помогут всегда выглядеть отлично

Lite » Красота 10.12.2019 - 08:36
5 лайфхаков, которые помогут всегда выглядеть отлично
Иллюстративное фото (instagram.com/irina.shark)

Бьюти-блогер поделилась полезными хитростями

Бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее раскрыла секреты красоты восточных женщин, поделилась полезными маленькими хитростями, которые помогут вам всегда выглядеть просто отлично продлить жизнь любимой косметике. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько эффективных бьюти лайфхаков.

Берем на заметку!

Если ваши губы обветрились, приготовьте самый простой скраб для губ. Смешайте сахар, мед и оливковое масло в равных частях и нанесите на губы массажными движениями. Ваши губы вам скажут спасибо.

5 лайфхаков, которые помогут всегда выглядеть отлично
Иллюстративное фото: (pexels.com)⠀⠀

Для того, чтобы крем для глаз работал лучше, держите его в холодильнике.

Если кожа ступней у вас загрубевшая, нанесите на эту зону жирным слоем крем или вазелин и наденьте хлопковые носки на ночь.

5 лайфхаков, которые помогут всегда выглядеть отлично

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Не забудьте хотя бы раз в неделю мыть кисти для макияжа, в них скапливаются бактерии, которые могут привести к прыщам и другим неприятностям с кожей.

5 лайфхаков, которые помогут всегда выглядеть отлично
Иллюстративное фото: (pexels.com)⠀⠀

Если сломалась любимая помада, просто нагрейте обломок над небольшим огнем и вставьте на место. Уберите помаду на 15 минут в холодильник и она будет как новая.

5 лайфхаков, которые помогут всегда выглядеть отлично

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Напомним, диетолог Елена Кален поделилась ценными советами по уходу за кожей, которые помогут отстрочить ее старение.

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