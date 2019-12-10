ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

5 лайфхаков, які допоможуть завжди виглядати відмінно

Lite » Краса 10.12.2019 - 08:36
5 лайфхаков, які допоможуть завжди виглядати відмінно
Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)

Б'юті-блогер поділилася корисними хитрощами

Б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше розкрила секрети краси східних жінок, поділилася корисними маленькими хитрощами, які допоможуть вам завжди виглядати просто відмінно та продовжити життя улюбленої косметики. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кілька ефективних б'юті лайфхаків.

Беремо на замітку!

Якщо губи обвітрилися, приготуйте найпростіший скраб для губ. Змішайте цукор, мед і оливкове масло в рівних частинах і нанесіть на шкіру масажними рухами. Ваші губи вам скажуть спасибі.

5 лайфхаков, які допоможуть завжди виглядати відмінно
Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀⠀

Для того, щоб крем для очей працював краще, тримайте його в холодильнику.

Якщо шкіра ступень у вас загрубіла, нанесіть на цю зону жирним шаром крем або вазелін і надіньте бавовняні шкарпетки на ніч.

5 лайфхаков, які допоможуть завжди виглядати відмінно

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Не забудьте хоча б раз в тиждень мити кисті для макіяжу, в них накопичуються бактерії, які можуть призвести до прищів і інших неприємностей зі шкірою.

5 лайфхаков, які допоможуть завжди виглядати відмінно
Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀⠀

Якщо зламалася улюблена помада, просто нагрійте уламок над невеликим вогнем і вставте на місце. Приберіть помаду на 15 хвилин у холодильник і вона буде як нова.

5 лайфхаков, які допоможуть завжди виглядати відмінно

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Олена Кален поділилася цінними порадами по догляду за шкірою, які допоможуть відстрочити її старіння.

Як позбутися другого підборіддя: топ-3 дієвих способи Як відчувати себе королевою: секрети краси Ганни Різатдінової
Новини України красотабьюти-советы
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся