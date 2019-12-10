5 лайфхаков, які допоможуть завжди виглядати відмінно

Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)

Б'юті-блогер поділилася корисними хитрощами

Б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше розкрила секрети краси східних жінок, поділилася корисними маленькими хитрощами, які допоможуть вам завжди виглядати просто відмінно та продовжити життя улюбленої косметики. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кілька ефективних б'юті лайфхаків.

Беремо на замітку!

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Якщо губи обвітрилися, приготуйте найпростіший скраб для губ. Змішайте цукор, мед і оливкове масло в рівних частинах і нанесіть на шкіру масажними рухами. Ваші губи вам скажуть спасибі.



Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀⠀

Для того, щоб крем для очей працював краще, тримайте його в холодильнику.

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Якщо шкіра ступень у вас загрубіла, нанесіть на цю зону жирним шаром крем або вазелін і надіньте бавовняні шкарпетки на ніч.

Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀

Не забудьте хоча б раз в тиждень мити кисті для макіяжу, в них накопичуються бактерії, які можуть призвести до прищів і інших неприємностей зі шкірою.



Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀⠀

Якщо зламалася улюблена помада, просто нагрійте уламок над невеликим вогнем і вставте на місце. Приберіть помаду на 15 хвилин у холодильник і вона буде як нова.

Ілюстративне фото: (pexels.com)⠀

Нагадаємо, дієтолог Олена Кален поділилася цінними порадами по догляду за шкірою, які допоможуть відстрочити її старіння.