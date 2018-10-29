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Танцы со звездами 2018: букмекеры назвали вероятных победителей шоу

Lite » ТВ-шоу 29.10.2018 - 07:27

В воскресенье, 28 октября на телеканале 1+1 состоялся десятый прямой эфир проекта Танцы со звездами 2018, в котором участники шоу поменялись партнерами и примерили мистические образы в честь Хэллоуина.

Перед данным выпуском букмекеры назвали лидеров шоу, пишет OBOZREVATEL.

Пресс-служба проекта сообщила, что, по прогнозам аналитиков, шансы на победу продолжают расти у Иракли Макацария и Мишель Андраде.

Танцы со звездами 2018: букмекеры назвали вероятных победителей шоуИракли Макацария. Фото: Пресс-служба 1+1

Танцы со звездами 2018: букмекеры назвали вероятных победителей шоуМишель Андраде. Фото: Пресс-служба 1+1

Также в тройке лидеров уже на протяжении нескольких недель держится актер Павел Вишняков. 

Танцы со звездами 2018: букмекеры назвали вероятных победителей шоуПавел Вишняков. Фото: Пресс-служба 1+1

Коэффициенты потенциальных победителей следующие: Иракли - 3.0, Мишель - 3.5, Павел - также 3.0.

Напомним, ранее мы писали, как прошел десятый эфир шоу Танцы со звездами 2018.

Также мы сообщали, какая пара покинула проект в десятом эфире Танцев со звездами 2018.


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