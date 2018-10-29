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Танці з зірками 2018: букмекери назвали ймовірних переможців шоу

Lite » ТВ-шоу 29.10.2018 - 07:27

У неділю, 28 жовтня на телеканалі 1+1 відбувся десятий прямий ефір проекту Танці з зірками 2018, в якому учасники шоу помінялися партнерами і приміряли містичні образи в честь Хеллоуїна.

Перед цим випуском букмекери назвали лідерів шоу, пише OBOZREVATEL.

Прес-служба проекту повідомила, що, за прогнозами аналітиків, шанси на перемогу продовжують рости у Іраклі Макацарія і Мішель Андраде.

Танці з зірками 2018: букмекери назвали ймовірних переможців шоуІраклі Макацарія. Фото: Прес-служба 1+1

Танці з зірками 2018: букмекери назвали ймовірних переможців шоуМішель Андраде. Фото: Прес-служба 1+1

Також у трійці лідерів вже протягом декількох тижнів тримається актор Павло Вишняков.

Танці з зірками 2018: букмекери назвали ймовірних переможців шоуПавло Вишняков. Фото: Прес-служба 1+1

Коефіцієнти потенційних переможців наступні: Іраклі - 3.0, Мішель - 3.5, Павло - також 3.0.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов десятий ефір шоу Танці з зірками 2018.

Також ми повідомляли, яка пара покинула проект у десятому ефірі " Танців з зірками 2018.


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