Танцы со звездами 2018: 10 выпуск смотреть онлайн

В воскресенье, 28 октября, на телеканале 1+1 покажут десятый прямой эфир проекта Танцы со звездами 2018.

Танцы со звезадами 2018: 10 выпуск смотреть онлайн можно у нас на Lite РБК-Україна:

Наконец выпуск пройдет под долгожданной темой «Обмен партнерами» в стиле мистической вечеринки. Шесть звездных пар изменят состав и попробуют свои силы с новыми партнерами в новых волшебных образах.

Компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе составит певец Павел Зибров, который превратится в Гоголя. Артист будет встречать участников на балконе, а также первым узнавать их впечатления и эмоции от оценок, которые будут ставить судьи проекта MONATIK, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Специальным гостем эфира станет группа The Hardkiss, которая готовится спеть свою новую композицию "Коханці".

В первой части десятого выпуска звезды примерят на себя новые образы. Так, Денис Беринчик впервые станцует ча чу и превратится в охотника за привидениями. Певица Michelle Andrade продемонстрирует волшебный венский вальс, в образе культовой мексиканской богини Санта Муэрте. Иракли Макацария покажет зажигательную самбу, в которой он будет жертвой, а затем превратится в короля. Актер Павел Вишняков станет участником вечной борьбы добра и зла в страстном пасадобле. Игорь Ласточкин готов вновь покорять сердца зрителей драматическим контемпорари, а Леся Никитюк будет подогревать публику энергичным диско. С кем именно станцуют звезды, станет известно уже в этом эфире.

Вторая часть выпуска станет приятным сюрпризом для телезрителей. На паркет готовятся выйти судьи проекта. На этот раз они будут танцевать вместе со звездными участниками и продемонстрируют зажигательные композиции. Популярный певец MONATIK вместе с Michelle Andrade и Женей Котом, Денисом Беринчиком и Екатериной Белявской «зажгут» зал современной хореографией. А известная прима Екатерина Кухар вместе с Иракли Макацария и Яной Заец, Павлом Вишняковым и Юлией Сахневич продемонстрируют зрителям нежное контемпорари. Удивит своей самбой Влад Яма, ведь он выйдет на паркет с Лесей Никитюк и Максимом Ежовым, Игорем Ласточкиным и Илоной Гвоздевой. Удастся ли судье и телеведущей найти общий язык в танце, телезрители узнают уже в это воскресенье.

Напомним, в прошлом эфире танцор Женя Кот из-за воспаления легких попал в больницу, поэтому на паркет вместо него вышел бывший участник Дмитрий Жук. Будет ли на этот раз Женя Кот участвовать в проекте и удастся ли Леси Никитюк удачно выступить с новым партнером, станет известно уже 28 октября в 21:00 на телеканале 1+1.

Ранее мы публиковали 8 выпуск шоу Танцы со звездами 2018.