Хэллоуин на паркете и судьи в парах с участниками: как прошел 10 выпуск Танцы со звездами 2018

Танцы со звездами 2018: 10 выпуск смотреть онлайн можно у нас на Lite РБК-Україна.

В воскресенье, 28 октября, зрители телеканала 1+1 увидели десятый выпуск шоу Танцы со звездами 2018.

Наконец выпуск прошел под долгожданной темой "Обмен партнерами" в стиле мистической вечеринки в честь Хэллоуина. Шесть звездных пар изменили состав и попробовали свои силы с новыми партнерами в новых волшебных образах.

Компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе составил певец Павел Зибров, который превратился в Гоголя. Артист встречал участников на балконе, а также первым узнавал их впечатления и эмоции от оценок, которые ставили судьи проекта MONATIK, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Первыми на танцевальный паркет вышли Денич Беринчик и Илона Гвоздева, которые станцевали ча-чу. Денич превратился в охотника за привидениями.

"Денис, наблюдая за твоими танцами, удивляюсь, как ты с ними справляешься", - прокомментировал MONATIK.

"В каждом из нас живут анеглы и демоны. Но мои ангелы сегодня спали", - сказала Екатерина Кухар.

"Вы это сделали! Классно! Мне кажется, вам вдвоем было интересно! Так держать!" - отметил Влад Яма.

Павел Вишняков стал участником вечной борьбы добра и зла в страстном пасадобле с Яной Заяц.

"Наконец кто-то взял легендарную композицию Карла Орфа. Партия Мефистовеля к вам к лицу", - сказала Екатерина Кухар.

"Настолько честный вид это все имело. Я даже поверил в вашу ненависть к друг к другу", - выразил мнение Влад Яма.

"Здесь просто молнии летали. Скорее всего вы скучаете по своим партнерам. Но станцевали очень технично", - сказал MONATIK.

Леся Никитюк подогрела публику энергичным диско в образе доктора с суперспособностями паре с Дмитрием Жуком.

"Леся, мне нравится, как ты уверенно идешь к победе. Сегодня твои движения были очень легкими", - отметил MONATIK.

"Вот она новая медицинская реформа в действии. Ваш сегодняшний танец был - эротической гимнастикой. Хочу поапплордировать Жуку, что ему удалось не только растанцевать Лесю, но и укротить", - прокомментировала Кухар.

"Леся, мы на этой неделе с тобой провели много времени. Мне очень нравится, как ты слушаешь замечания. Сегодня у меня было впечатление, что ты хореограф этого номера", - неожиданно заявил Яма.

Певица Michelle Andrade продемонстрировала волшебный венский вальс в образе культовой мексиканской богини Санта Муэрте в паре с Максом Ежовым.

"Как оказлось, и в Аду есть место для чувственной слабости. Бесподобное исполнение! Несмотря на то, что вы, Мишель, меняете партнеров как перчатки, это вам идет на пользу. Очень сексуальная пара. Может вам изначально нужно было танцевать с Максимом?" - отметила Екатерина.

"Леся все-таки свела Макса в могилу, - пошутил Влад. - Что касается танца, то очень эффектные поддержки и вы страшно красивы".

"Мишель и Макс. Парнер другой, а эмоции все те же. Это все благодаря тебе, Мишель, именно ты даришь такую ауру. Мне все очень понравилось. Номер заслуживает высших оценок", - высказался MONATIK.

Игорь Ласточкин вновь покорял сердца зрителей драматическим контемпорари. Компанию ему составила Катя Белявская. Пара станцевла в образах марионеток.

"Классная и стильная хореография. И такой девственной любви мы еще не видели в этом сезоне", - прокомметировал Влад Яма.

"Все выглядело очень легко и необычно свободно. Игорь, я вижу вас в тройке финалистов этого проекта", - отметил MONATIK.

"Вчера я смотрела пародию на Танцы со звездами от 95 квартала. Я бы позаимстовала некоторые реплики, но формат нашего шоу не позволяет. Ваш танец сегодня состоял из неотточенных движений", - сказала Екатерина Кухар.

Иракли Макацария показал зажигательную самбу, в которой он был жертвой Юлии Сахневич, а затем превратился в короля.

"Наконец нашлась женщина, которая смогла покорить Иракли. И это не Яна Заяц", - пошутил Яма.

"Юля, а вы такая кровожадная. Смотрю, одного партнера вам явно мало, - продолжила шутить Кухар. - Танец и постановка сегодня на уровне".

"Юля, ты, конечно, потрясающая партнерша. И у вас все получилось", - сказал MONATIK.

Вторая часть выпуска стала приятным сюрпризом для телезрителей. На паркет вышли судьи проекта. На этот раз они танцевали вместе со звездными участниками и продемонстрировали зажигательные композиции. Оценивала номера хореограф Елена Шоптенко.

Популярный певец MONATIK вместе с Michelle Andrade и Дмитрием Жуком, Денисом Беринчиком и Екатериной Белявской зажгли зал современной хореографией, станцевав фьюжн.

А известная прима Екатерина Кухар вместе с Иракли Макацария и Яной Заяц, Павлом Вишняковым и Юлией Сахневич продемонстрировали зрителям нежное контемпорари.

Удивил своей самбой Влад Яма, ведь он вышел на паркет с Лесей Никитюк и Максимом Ежовым, Игорем Ласточкиным и Илоной Гвоздевой.

Специальным гостем эфира стала группа The Hardkiss, которая спела свою новую композицию "Коханці".

По оценкам судьей и по результатам зрительского голосования стало известно, какая пара покинула проект после 10 эфира.

Напомним, ранее мы писали, как прошел девятый выпуск шоу Танцы со звездами 2018.