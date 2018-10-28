Танцы со звездами 2018: какая пара покинула проект после 10 эфира

В воскресенье, 28 октября, зрители телеканала 1+1 увидели десятый выпуск шоу Танцы со звездами, в котором 6 оставшихся звездных пар изменили состав и попробовали свои силы с новыми партнерами в мистических образах.

В зоне риска оказались Мишель Андраде и Дмитрий Жук, Денис Беринчик и Катя Белявская, Иракли Макацария и Яна Заяц.

Но ни одна пара не покинула проект, так как участники менялись партнерами.

Отметим, каждый эфир проект может покинуть пара, которая наберет наименьшее количество баллов по оценкам судьёй и по результатам зрительского голосования. Если у двух последних пар в турнирной таблице будет одинаково низкая сумма баллов по окончанию голосований зрителей, тогда их судьбу будут решать судьи. Спасти своих любимчиков можно активным голосованием путем смс и телефонных звонков.

Напомним, ранее мы писали, как прошел 10 выпуск шоу Танцы со звездами 2018.