"Мы то знаем, что Иракли и Яна лучшие": в сети высказались о результатах финала шоу Танцы со звездами

В воскресенье, 25 ноября, в суперфинале шоу Танцы со звездами победила одна из самых скромных пар проекта - Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Пара завоевала заветный кубок несмотря на то, что победу пророчили либо Иракли Макацария и Яне Заец за высокий профессионализм и харизматичность, либо же Лесе Никитюк и Максу Ежову из-за большой зрительской поддержке.

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

После оглашений результатов поклонники проекта тут же начали высказывать свои мнения на официальной странице шоу Танцы со звездами в Instagram.

"Хоть 1-ое, хоть 2-ое место, но мы то знаем, что Иракли и Яна лучше их всех вместе взятых, они просто огонь", "Иракли третье место, а Лесе второе? Несправедливо!", "Продажный канал! Иракли и Яна лучшие! Леся второе место, капец позор каналу!" - пишут поклонники пары Макацария-Заец.

"Наша семья за вас", "Умнички! Очень светлая и позитивная пара!", "Молодцы! Достойны победы!" - пишут положительные комментарии другие пользователи сети о Ласточкине и Гвоздевой.

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

Однако есть и те, кто считает несправедливым, что Иракли дошел до финала:

"Иракли красавчик, умничка, но есть одно "но". Он был учасником проекта "Танцы в Грузии". Прошел до финала. Это не честно по отношению ко всем остальным участникам, которые танцевать начали только на этом проекте. О чем думали создатели проекта? Если они не планировали, чтобы Иракли выиграл, зачем было брать его в шоу? Получается тупо использовали Иракли, типа приглашают в шоу, но призовое место дать не можем потому что не украинец" .

"Леся, ты старалась, ты - молодец!!", "Поздравляю! Ты крутая, серебряная богиня паркета", "Леся, ты лучшая суперзвезда", - пишут поклонники Никитюк под ее фото в Instagram.

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

В свою очередь сама Леся записала видеообращение к фанам.

"Мы серебрянные чемпионы! Спасибо, что были с нами!" - сказала Леся Никитюк в коротком ролике.

Напомним, ранее мы писали, как прошел суперфинал Танцы со звездами 2018.

Также мы сообщали, что Кухар выступила на "Лиге смеха".

Кроме того, Иракли Макацария "засветился" с очаровательной брюнеткой.

Видео: РБК-Украина