"Номер порвал всех": Кухар выступила на "Лиге смеха"

Видео: выступление Кухар на "Лиге Смеха" (youtube.com/Лига смеха)

Известная телезвезда, участница танцевального шоу "Танцы со звездами" и прима Национальной оперы Украины Екатерина Кухар выступила в финале "Лиги Смеха". Своим выступлением она покорила зал. Короткий видеоролик опубликовала в Instagram Оля Полякова.

Скриншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

"Какое счастье, что нам пришла идея пригласить тебя! Настоящая артистка в любом жанре! Спасибо! Это был чистый кайф!", - подписала видео Полякова.

В комментариях к посту пользователи написали, что номер "порвал всех" и что было нереально круто.

В одном из эпизодов 17 выпуска четвертого сезона юмористического шоу Екатерина Кухар исполнила зажигательный танец. По сценарию ей досталась роль девушки, которую парень привел на знакомство со своими родителями. Между Катей и будущими родственниками "парня" идет диалог и в момент, когда наступает неловкая пауза и она не знает, что сказать в ответ на одну из реплик, артистка заявляет, что все ее коллеги советуют: "Если нечего сказать — танцуй".

После этого она исполняет несколько танцевальных па, которые неожиданно переходят в супермодный танец под пение петухов.

Напомним, прима-балерина Екатерина Кухар на шоу "Танцы со звездами" уже второй сезон не надевает один из самых популярных женских аксессуаров – серьги.

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Видео: РБК-Украина