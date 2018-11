Мировые звезды, новый член жюри и яркие номера: как прошел суперфинал Танцы со звездами 2018

Танцы со звездами 2018: 14 выпуск смотреть онлайн можно у нас на Lite РБК-Україна.

В воскресенье, 25 ноября, зрители телеканала 1+1 увидели суперфинал шоу Танцы со звездами 2018, в котором решилось, кто из участников победил в данном сезоне.

На этот раз на гала-концерте пары продемонстрировали по три танца. Два из них зрители уже видели в эфирах: это первый номер и яркое выступление звезд за весь сезон. Третьим танцем станет номер-сюрприз, в котором пары продемонстрировали все свои приобретенные танцевальные навыки и раскрыли личные истории, о которых телезрители еще не слышали.

Компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе снова составил любимец украинской публики певец DZIDZIO.

Также к судьям MONATIKу, Екатерине Кухар и Владу Яме присоединился победитель прошлого сезона проекта Владимир Зеленский, который также оценивал выступления участников.

Открыли суперфинал Иракли Макацария и Яна Заец пасодоблем под песню Sade "Love is Found".

"Иракли, вы единственный альфа-самец этого шоу!" - сказала Кухар.

Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым станцевали стрип-фанк под песню Светланы Лободы SuperSTAR.

После ввыступления пары жюри всячески шутили по поводу того, что Леся таки "выгрызла" свое место в финале и даже вспомнили о том, что Яма должен выполнить свое обещание и съесть бумагу с перечнем участников, если Никитюк все же победит.

Владимир Зеленский, в отличие от других членов жюри поставил паре 10 из 10 возможных баллов.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, показали зрителям уже известный всем зажигательный джайв под песню ВВ "Танці".

Судьи отметили, что пара заслуженно попала в финал благоадря блестящей танцевальной технике.

Позже зал "зажег" популярный певец и судья проекта MONATIK с песней "Зашивает душу".

После своим выступлением порадовал Влад Каращук (LAUD).

Затем Иракли Макацария вместе с Яной Заец показал невероятный фьюжн в образе Michael Jaсkson под его же песню "Smoth Criminal".

Жюри в очередной раз подчеркнули, что пара дстойна кубка победителя.

Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым станцевала лирический венский вальс под любимую песню ее дедушки "Цвіте терен".

"Парни финалисты танцуют лучше тебя, Леся, но прогресс все же есть", - сказал Яма.

Игорь Ласточкин с Илоной Гвоздева показал зрителям яркий квикстеп в образе Чарли Чаплина под "Pan pan americano".

После данного номера Горбунов намекнул Зеленскому, что Ласточкина пора брать сниматься в кино.

После выступили сразу две звездные пары - Вера Кекелия и Роман Дуда спели в дуэте премьерную песню "Тобі", а Екатерина Кухар с супругом Александром Стояновым станцевали нежный танец.

Позже выступила Елена Шоптенко со своим проектом GeomeTHREE.

Номером-сюрпризом Иракли Макацария и Яны Заец стал фьюжн.

Однако жюри посчитали, что номер был хорошим, но для финала слабоват.

Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым станцевали квикстеп.

"Женщина - огонь! Восхищаюсь вашими ногами, Леся!" - заявил Зеленский после выступления.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева показали зрителям фьюжн в сопровождении DJ Nana.

Далее выступили певица INGRET и приглашенный всемирно-известный швейцарский коллектив KADEBOSTANY со своей популярной композицией "Castle in the Snow" и известным саундтреком к наиболее обсуждаемому фильму "50 оттенков серого" - "Crazy in Love".

В финале победителем стала та пара, которая наберала наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей и зрительского голосования. Их голоса и оценки перевелись в баллы от 1 до 3 (согласно количеству финалистов) и суммировались. Линии для голосования были открыты в течение всего прямого эфира.

