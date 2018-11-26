Танцы со звездами 2018: кто победил в шоу

В воскресенье, 25 ноября, зрители телеканала 1+1 увидели суперфинал шоу Танцы со звездами, в котором выступили Леся Никитюк и Макс Ежов, Иракли Макацария и Яна Заец, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Финалисты станцевали по три танца. Два из них зрители уже видели в эфирах: это первый номер и яркое выступление звезд за весь сезон. Третьим танцем стал номер-сюрприз, в котором пары продемонстрировали все свои приобретенные танцевальные навыки и раскрыли личные истории, о которых телезрители еще не слышали.

В финале победителем стала та пара, которая набрала наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей и зрительского голосования. Ими стали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Илона Гвоздева и Игорь Ласточкин (Кадр из видео)

Их голоса и оценки перевелись в баллы от 1 до 3 (согласно количеству финалистов) и суммировались. Линии для голосования были открыты в течение всего прямого эфира.

Отметим, что второе место заняли Леся Никитюк и Макс Ежов, третье - Иракли Макацария и Яна Заец.

Напомним, ранее мы писали, как прошел суперфинал шоу Танцы со звездами 2018.