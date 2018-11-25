В воскресенье, 25 ноября, на телеканале 1+1 состоится суперфинал проекта Танцы со звездами 2018, в котором решится, кто из участников победит в шоу.

Танцы со звездами 2018: 14 выпуск смотреть онлайн можно у нас на Lite РБК-Україна:

Звездные участники, за которых в течение трех месяцев активно голосовали зрители, в последний раз выйдут на главный паркет страны, ведь 25 ноября назовут пару, которая станет победителем проекта.

Не так давно три пары финалистов выступили в утреннем эфире "Сніданку з 1+1", где поделились своими впечатлениями о танцах, а также поблагодарили зрителей за голосования.

"Я бесконечно рад, что мы уже в финале, это однозначно одна большая победа для всех пар и надеюсь, что финал пройдет чудесно", - прокомментировал Иракли Макацария.

На этот раз на гала-концерте пары продемонстрируют по три танца. Два из них зрители уже видели в эфирах: это первый номер и яркое выступление звезд за весь сезон. Третьим танцем станет номер-сюрприз, в котором пары продемонстрируют все свои приобретенные танцевальные навыки и раскроют личные истории, о которых телезрители еще не слышали.

Так, комик Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, покажут зрителям уже известный всем зажигательный джайв под песню ВВ "Танці" и яркий квикстеп в образе Чарли Чаплина под "Pan pan americano". Третьим танцем станет фристайл. Красавец Иракли Макацария вместе с Яной Заец покажут свой страстный пасадобль под песню Sade "Love is Found" и невероятный фьюжн в образе Michael Jaсkson под его же песню "Smoth Criminal". Номером-сюрпризом станет грузинский народный танец, который Иракли мечтал исполнить в течение всего сезона. Ведущая Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым станцуют два фристайла: динамический с первого эфира, а второй лирический под любимую песню ее дедушки "Цвіте терен". Третьим танцем станет квикстеп.

Компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе снова составит любимец украинской публики певец DZIDZIO. На этот раз проект порадует зрителей выступлениями многих специальных гостей. Своими новыми композициями зал "зажгут" популярный певец и судья проекта MONATIK, звезды проекта "Голос країни" Вера Кекелия и Роман Дуда в дуэте, Влад Каращук (LAUD), певица INGRET и приглашенный всемирно-известный швейцарский коллектив KADEBOSTANY со своей популярной композицией "Castle in the Snow2 и известным саундтреком к наиболее обсуждаемому фильму "50 оттенков серого" - "Crazy in Love".

В финале победителем станет та пара, которая наберет наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей и зрительского голосования. Их голоса и оценки переводятся в баллы от 1 до 3 (согласно количеству финалистов) и суммируются. Линии для голосования будут открыты в течение всего прямого эфира. Кто станет победителем обновленного проекта Таанцсо звездами 2018, Игорь Ласточкин, Иракли Макацария или Леся Никитюк, зрители узнают уже 25 ноября в 21:00 на телеканале 1+1.

Напомним, ранее мы публиковали 13 выпуск шоу Танцы со звездами 2018.