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"Ми знаємо, що Іраклі і Яна кращі": в мережі висловилися про результати фіналу шоу Танці з зірками

Lite » ТВ-шоу 26.11.2018 - 07:19

У неділю, 25 листопада, у суперфіналі шоу Танці з зірками перемогла одна з найскромніших пар проекту - Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.

Пара завоювала бажаний кубок незважаючи на те, що перемогу пророкували або Іраклі Макацарія і Яні Заєць за високий професіоналізм і харизматичність, або ж Лесі Никитюк і Максу Єжову з-за великої глядацької підтримки.

&quot;Ми знаємо, що Іраклі і Яна кращі&quot;: в мережі висловилися про результати фіналу шоу Танці з зірками

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

Після проголошень результатів шанувальники проекту одразу ж почали висловлювати свої думки на офіційній сторінці шоу Танці з зірками в Instagram.

"Хоч 1-е, хоч 2-е місце, але ми то знаємо, що Іраклі і Яна краще їх усіх разом узятих, вони просто вогонь", "Іраклі третє місце, а Лесі друге? Несправедливо!", "Продажний канал! Іраклі і Яна кращі! Леся друге місце, капець ганьба каналу!" - пишуть шанувальники пари Макацарія-Заєць.

"Наша сім'я за вас", "Розумники! Дуже світла і позитивна пара!", "Молодці! Гідні перемоги!" - пишуть позитивні коментарі інші користувачі мережі про Ласточкіна і Гвоздьову.

&quot;Ми знаємо, що Іраклі і Яна кращі&quot;: в мережі висловилися про результати фіналу шоу Танці з зірками&quot;Ми знаємо, що Іраклі і Яна кращі&quot;: в мережі висловилися про результати фіналу шоу Танці з зірками

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

Однак є й ті, хто вважає несправедливим, що Іраклі дійшов до фіналу:

"Іраклі красень, розумничок, але є одне "але". Він був учасником проекту "Танці в Грузії". Пройшов до фіналу. Це не чесно по відношенню до всіх інших учасників, які почали танцювати тільки на цьому проекті. Про що думали творці проекту? Якщо вони не планували, щоб Іраклі виграв, навіщо було брати його в шоу? Виходить тупо використали Іраклі, типу запрошують до шоу, але призове місце дати не можемо, тому що не українець" .

"Леся, ти старалася, ти - молодець!!", "Вітаю! Ти крута, срібна богиня паркету", "Леся, ти найкраща суперзірка", - пишуть шанувальники Никитюк під її фото в Instagram.

&quot;Ми знаємо, що Іраклі і Яна кращі&quot;: в мережі висловилися про результати фіналу шоу Танці з зірками&quot;Ми знаємо, що Іраклі і Яна кращі&quot;: в мережі висловилися про результати фіналу шоу Танці з зірками

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

У свою чергу сама Леся записала відеозвернення до фанів.

"Ми срібні чемпіони! Спасибі, що були з нами!" - сказала Леся Нікітюк в короткому ролику.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@lesia_nikituk @ezhov_maksim_ #ТанцізЗірками

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

 

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов суперфінал Танці з зірками 2018.

Також ми повідомляли, що Кухар виступила на "Лізі сміху".

Крім того, Іраклі Макацарія "засвітився" з чарівною брюнеткою.

Відео: РБК-Україна

Новини України Танці з зіркамиЛеся НікітюкТанцы со звездамиИракли МакацарияИгорь ЛасточкинИлона Гвоздева
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