KAZKA, Queen, The HARDKISS: чем удивил прямой эфир Х-фактора (видео)

Фото: (СТБ-пресс-служба)

Одна из участниц со многочисленными переломами вышла на сцену и исполнила самый известный украинский хит группы KAZKA

В субботу, 24 ноября на телеэкранах в прямом эфире соревновались звездные подопечные главного певческого шоу страны. 13 выпуск уникального шоу "Х-фактор" прошел очень зрелищно. Шоу покинули двое участников. Посмотреть полностью свежий выпуск шоу талантов можно на LITE.

Шоу началось с совместной песни. Андрей Данилко аккомпанировал на фортепиано, а участники вместе с судьями проекта спели песню Queen – "We are the champions".

Видео: (youtube.com/Х-фактор)

Среди самых зрелищных выступлений стало шоу, которым подопечные Насти Каменских "зажгли" зал. На сцену вышла группа "ZBDband". Они очень оригинально исполнили песню Братьев Гримм – "Хлопай ресницами". Судьи были поражены их выступлением, поэтому похвалили группу за это исполнение.

Видео: (youtube.com/Х-фактор)

"Взяла в плен" своей трогательной песней не только зрителей, но и судей участница команды Дмитрия Шурова – неординарная Ольга Цепкало. Женщина спела песню "Журавлі" группы "The Hardkiss". Судьи были удивлены таким исполнением, но Данилко сказал, что Ольга "не почувствовала" песню. Зато Каменских ответила, что выступление было фантастическим.

Видео: (youtube.com/Х-фактор)

Одна из участниц Маргарита Двойненко ярко перепела самый популярный украинский хит. За несколько дней до эфира девушка попала в страшную аварию, она получила около 20 переломов. Однако Маргарита все же решила продолжить борьбу на "Х-факторе". Девушка спела песню KAZKA – "Плакала". Членам жюри понравился ее выступление, но критика также прозвучала.

Видео: (youtube.com/Х-фактор)

Напомним, что EL Kravchuk выпустил новый сингл.

Ранее мы писали, что правила выбывания на Х-фактор в прямых эфирах изменились.

Видео: (video.rbc.ua)