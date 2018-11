KAZKA, Queen, The HARDKISS: чим здивував прямий ефір Х-фактора (відео)

Фото: (СТБ-прес-служба)

Одна з учасниць з численними переломами вийшла на сцену і виконала найвідоміший український хіт групи KAZKA

У суботу, 24 листопада на телеекранах в прямому ефірі змагалися зоряні підопічні головного співочого шоу країни. 13 випуск унікального шоу "Х-фактор" пройшов дуже видовищно. Сцену покинули двоє учасників. Подивитися повністю свіжий випуск шоу талантів можна на LITE.

Шоу почалося із спільної пісні. Андрій Данилко акомпанував на фортепіано, а учасники разом з суддями проекту заспівали пісню Queen – "We are the champions".

Відео: (youtube.com/Х-фактор)

Серед найбільш видовищних виступів стало шоу, яким підопічні Насті Каменських "запалили" зал. На сцену вийшла група "ZBDband". Вони дуже оригінально виконали пісню Братів Грімм – "Плескай віями". Судді були вражені їхнім виступом, тому похвалили групу за це виконання.

Відео: (youtube.com/Х-фактор)

"Взяла в полон" своєю зворушливою піснею не тільки глядачів, але й суддів учасниця команди Дмитра Шурова – неординарна Ольга Цепкало. Жінка заспівала пісню "Журавлі" групи "The Hardkiss". Судді були здивовані таким виконанням, але Данилко сказав, що Ольга "не відчула" пісню. Зате Каменських відповіла, що виступ був фантастичним.

Відео: (youtube.com/Х-фактор)

Одна з учасниць Маргарита Двойненко яскраво переспівала найпопулярніший український хіт. За кілька днів до ефіру дівчина потрапила в страшну аварію, вона отримала близько 20 переломів. Однак Маргарита все ж вирішила продовжити боротьбу на "Х-факторі". Дівчина заспівала пісню KAZKA – "Плакала". Членам журі сподобався її виступ, але також прозвучала критика.

Відео: (youtube.com/Х-фактор)

За результатами глядацького голосування, в номінацію на виліт потрапили відразу три артиста – Олександр Ілюха (наставник – Андрій Данилко), Ольга Цепкало та Олександр Рябенко (наставник обох – Дмитро Шуров). У результаті голосування суддів, в грандіозному шоу продовжить свою участь - Ольга Цепкало.

Відео: (video.rbc.ua)