Х-фактор: 9 сезон 13 выпуск смотреть онлайн

Уже в эту субботу, 24 ноября, на телеканале СТБ стартуют долгожданные прямые эфиры 9 сезона вокального шоу Х-фактор.

Смотрите 9 сезон 13 выпуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

Тема первого эфира – песни о любви. Всю неделю лучшие артисты сезона готовят невероятные постановки, чтобы покорить зрителей и членов жюри, а их поклонники наконец-то смогут голосовать за своих фаворитов.

Чтобы не оказаться в зоне риска, полуфиналистам придется стараться вдвойне, ведь в этом сезоне Х-фактор меняет правила выбывания в прямых эфирах. По результатам зрительского голосования, которое откроется после выступления всех участников, теперь в номинацию попадают сразу трое из них. Они исполнят песню "за жизнь", после чего судьи шоу смогут спасти от выбывания лишь одного. То есть, в конце каждого прямого эфира будут выбывать сразу двое артистов.

Телезрителям также придется поторопиться, чтобы спасти от вылета своих любимчиков, ведь теперь на голосование у них будет не 1 час, как раньше, а обычный рекламный блок. Большого часового перерыва в этом сезоне Х-фактора не будет. Отдать свои голоса можно с помощью смс и в бесплатном приложении "Телепортал".

Напомним, в финальном этапе тренировочного лагеря судья шоу Андрей Данилко потребовал оставить в своей команде четверых участников, поэтому до этапа прямых эфиров Х-фактора дошли не 12, а 13 артистов.

Категория "30+", наставник Дмитрий Шуров: Рябенко Александр, Марк Савин, Цепкало Ольга;

Категория "Парни", наставник Андрей Данилко: Ищенко Иван, Волканов Дмитрий, Гарасымив Петр, Илюха Александр;

Категория "Девушки", наставник Олег Винник: Двойненко Маргарита, Полонейчик-Городнова Полина, Жмурина Ольга;

Категория "Коллективы", наставница Настя Каменских: Jazzforacat, Duke Time, ZBSband.

Ведущий шоу - Андрей Бедняков. Ведущая онлайн-трансляции с бекстейджа - Юлия Карпова.

Коллаж: Пресс-служба СТБ

Смотрите вокальное шоу Х-фактор на телеканале СТБ по субботам в 19:00. Эксклюзив из-за кулис шоу - на официальной странице канала в Facebook во время рекламных блоков.

Напомним, ранее мы публиковали 12 выпуск 9 сезона шоу Х-фактор.