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Х-фактор: правила выбывания в прямых эфирах изменились

Lite » ТВ-шоу 21.11.2018 - 11:22
Х-фактор: правила выбывания в прямых эфирах изменились
Фото: Х-фактор (пресс-служба СТБ)

Чтобы не оказаться в зоне риска, полуфиналистам придется стараться вдвойне

Уже в эту субботу, 24 ноября, на телеканале СТБ стартуют прямые эфиры 9 сезона вокального шоу Х-фактор. Тема первого эфира – песни о любви. Всю неделю лучшие артисты сезона готовят невероятные постановки, чтобы покорить зрителей и членов жюри, а их поклонники наконец-то смогут голосовать за своих фаворитов.  

Чтобы не оказаться в зоне риска, полуфиналистам придется стараться вдвойне, ведь в этом сезоне Х-фактор меняет правила выбывания в прямых эфирах.

По результатам зрительского голосования, которое откроется после выступления всех участников, теперь в номинацию попадают сразу трое из них. Они исполнят песню "за жизнь", после чего судьи шоу смогут спасти от выбывания лишь одного. То есть, в конце каждого прямого эфира будут выбывать сразу двое артистов.

Телезрителям также придется поторопиться, чтобы спасти от вылета своих любимчиков, ведь теперь на голосование у них будет не 1 час, как раньше, а обычный рекламный блок. Большого часового перерыва в этом сезоне Х-фактора не будет. Отдать свои голоса можно с помощью смс и в бесплатном приложении Телепортал. 

Напомним, в финальном этапе тренировочного лагеря судья шоу Андрей Данилко потребовал оставить в своей команде четверых участников, поэтому до этапа прямых эфиров Х-фактора дошли не 12, а 13 артистов.

Категория "30+", наставник Дмитрий Шуров: Рябенко Александр, Марк Савин, Цепкало Ольга;

Категория "Парни", наставник Андрей Данилко: Ищенко Иван, Волканов Дмитрий, Гарасымив Петр, Илюха Александр;

Категория "Девушки", наставник Олег Винник: Двойненко Маргарита, Полонейчик-Городнова Полина, Жмурина Ольга;

Категория "Коллективы", наставница Настя Каменских: Jazzforacat, Duke Time, ZBSband.

Х-фактор: правила выбывания в прямых эфирах изменилисьФото: участники Х-фактор 9 (пресс-служба СТБ)

Ведущий шоу - Андрей Бедняков. Ведущая онлайн-трансляции с бекстейджа  - Юлия Карпова.

Ранее мы писали, как прошел 12 выпуск 9-го сезона шоу Х-фактор. Для участников этот день был волнительным – их ждало финальное испытание, которое определило, кто прошел в прямые эфиры шоу, поработает с профессиональной командой проекта, покажет зрителям все, на что он способен и посоревнуется за звание победителя 9 сезона.

Отметим, что звезды Х-Фактора записали лирическую балладу.

Кстати, Леся Никитюк высказалась о победе в полуфинале Танцев со звездами 2018.

Танці з зірками 2018 - официальная презентация (видео: STYLER.rbc.ua)

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