Х-фактор 9: участникам пришлось пройти через неожиданные испытания

Популярное украинское ТВ-шоу "Х-фактор" 9 уже закончило проводить кастинги для отбора лучших голосов Украины. В субботу,10 ноября на 11 выпуске вокального конкурса был первый день в тренировочном лагере и теперь участникам, услышавшим "да" от судей во время отборочного этапа, нужно будет постараться, чтобы доказать, что они достойны пройти дальше. На сценах конкурсанты, кто как мог, старались впечатлить судей и покорить их голосами. По мнению членов жюри, некоторые конкурсанты не обладали хорошими вокальными данными для участия в проекте, а другие наоборот покорили публику и судей. Известно, что половина участников отправится из лагеря домой, однако даже на первом этапе всем конкурсантами придется пройти через необычные испытания. Видео с 11-м выпуском "Х-фактор9" можно посмотреть на Lite.

Участников оценивали Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров (PIANOБОЙ) и Андрей Данилко, теперь они будут выбирать самых талантливых уже в тренировочном лагере..

Всего, заветное слово "да" на кастингах услышали 250 человек, из них половина отправится обратно домой. А до прямых эфиров дойдет только 12 конкурсантов.

Первый конкурс, подготовленный для участников, называется "30 секунд". Именно за такое количество времени участники должны исполнить отрывок песни и проявить себя с лучше стороны. Однако для подготовки им выделялось всего по 15 минут, а потому участники не стали зря терять времени и быстро подготовились. На сцену выходили группами по пять человек, и каждый по очереди выполнял какую-то песню. Постепенно судьи отсеивали самых слабых.

На втором этапе уже выходили по двое. Тогда началась уже реальная битва, после которой один из пары должен был уйти из проекта. Интересно, что участники сами выбирали песни для своих соперников. Потому этот конкурс был намного сложнее.

Этот конкурс всего длился шесть часов.

Первыми в противостоянии вышли на сцену EL Кравчук, который исполнил песню Sia – "Unstoppable", и его соперник – Юрий Васильцев, который спел песню группы "Eagles" – "Hotel California".

Группа "Пасть Крокодила" изначально хотели представить авторский вариант известной песни Светланы Лободы "Твои глаза", однако так и не смогли этого сделать – они не смогли собраться. А вот их же соперница Полина Полонейчик восхитила судей исполнением и заслуженно прошла дальше.

После этого Ольга Цепкало исполнила песню LP – "Lost on you", а ее конкурент Алексей Дерибас спел Ed Sheeran – "Shape Of You".

После этого группа "ZBSband" неожиданно спела песню "5'nizza" – "Нева".

Далее выступили Наталья Шевченко (Абие), с песней Кристины Соловий "Тримай", и Иван Ищенко, исполнивший композицию группы "Пятница" – "Я солдат".

Следующими пели Марк Савин и Маргарита Двойненко. Девушка исполнила песню Тины Кароль "Нарисую тебе звезды", а парень спел песню "Sorry Seems to Be".

Группа "Мотор'рола" пыталась удивить публику композицией Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий", а ее соперник – группа "Фиолет" исполнила песню диско-группы "Modern Talking" – "Cheri, Cheri Lady".

После этого выступила еще одна пара соперников – француз Поль Манондиз и Ольга Гокова. Мужчина должен был исполнить песню "Постой, паравоз", однако поменялся с другим участником и спел песню Bryan Adams – "Everything I Do". Его противница исполняла песню Тины Кароль – "Ніжно".

Следующие соперники: группа "Square Universe" и группа "Cherry Mary". Первые успешно справились с задачей, оригинально исполнив песню "Если у вас нету тети", однако в проект взяли только солистку. После них выступил Петр Герасимов с песней "Смуглянка", ему не досталась пара.

Всего сотня парней и девушек боролись за свою мечту. Принимать решение судья было не так-то уж просто.

В итоге члены жюри объявили имена 28 счастливчиков, которые продолжат идти к своей цели. На следующем этапе обрадованные конкурсанты должны будут за ночь подготовиться к новому конкурсу.

