Х-фактор 9: учасникам довелося пройти через несподівані випробування

Судді шоу Х-фактор 9

На підготовку до конкурсів було відведено дуже маленьке, обмежена кількість часу

Популярне українське ТВ-шоу "Х-фактор" 9 вже закінчило проводити кастинги для відбору кращих голосів України. У суботу,10 листопада на 11 випуск вокального конкурсу був перший день в тренувальному таборі і тепер учасникам, почувшим "так" від суддів під час відбіркового етапу, потрібно буде постаратися, щоб довести, що вони гідні пройти далі. На сценах конкурсанти, хто як міг, намагалися вразити суддів і підкорити їх голосами. На думку членів журі, деякі конкурсанти не володіли хорошими вокальними даними для участі в проекті, а інші навпаки підкорили публіку і суддів. Відомо, що половина учасників відправиться з табору додому, проте навіть на першому етапі всім конкурсантами доведеться пройти через незвичайні випробування. Відео з 11-м випуском "Х-фактор9" можна подивитися на Lite.

Учасників оцінювали Настя Каменських, Олег Вінник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) та Андрій Данилко, тепер вони будуть вибирати найбільш талановитих вже в тренувальному таборі..

Всього, заповітне слово "так" на кастингах почули 250 людей, з них половина відправиться назад додому. А до прямих ефірів дійде тільки 12 конкурсантів.

Перший конкурс, підготовлений для учасників, називається "30 секунд". Саме за таку кількість часу конкурсанти повинні виконати уривок пісні і краще проявити себе з кращого боку. Однак для підготовки їм виділялося всього за 15 хвилин, а тому учасники не стали даремно гаяти часу і швидко підготувались. На сцену виходили групами по п'ять чоловік, і кожен по черзі виконував якусь пісню. Поступово судді відсівали самих слабких.

На другому етапі вже виходили по двоє. Тоді почалася вже реальна битва, після якої один з пари повинен був піти з проекту. Цікаво, що учасники самі обирали пісні для своїх суперників. Тому цей конкурс був набагато складніше.

Цей конкурс тривав всього шість годин.

Першими в протистоянні вийшли на сцену EL Кравчук, який виконав пісню Sia – "Unstoppable", і його суперник – Юрій Васильців, який заспівав пісню групи "Eagles" – "Hotel California".

Група "Пащу Крокодила" спочатку хотіли представити авторський варіант відомої пісні Світлани Лободи "Твої очі", однак так і не змогли цього зробити – вони не змогли зібратися. А ось їх же суперниця Поліна Полонейчик захопила суддів виконанням і заслужено пройшла далі.

Після цього Ольга Цепкало виконала пісню LP – "Lost on you", а її конкурент Олексій Дерибас заспівав Ed Sheeran – "Shape Of You".

Після цього група "ZBSband" несподівано заспівала пісню "5'nizza" – "Нева".

Далі виступили Наталія Шевченко (Абие), з піснею Христини Соловій "Тримай", та Іван Іщенко, який виконав композицію групи "П'ятниця" – "Я солдат".

Наступними співали Марк Савін і Маргарита Двойненко. Дівчина виконала пісню Тіни Кароль "Намалюю тобі зорі", а хлопець заспівав пісню "Sorry Seems to Be".

Група "Мотор'ролу" намагалася здивувати публіку композицією Філіпа Кіркорова "Колір настрою синій", а її суперник – група "Фіолет" виконала пісню диско-групи "Modern Talking" – "Cheri, Cheri Lady".

Після цього виступила ще одна пара суперників – француз Поль Манондиз і Ольга Гокова. Чоловік повинен був виконати пісню "Стривай, паравоз", однак змінився з іншим учасником і заспівав пісню Bryan Adams – "Everything I Do". Його противник виконувала пісню Тіни Кароль – "Ніжно".

Наступні суперники: група "Square Universe" та гурт "Cherry Mary". Перші успішно впоралися із завданням, оригінально виконавши пісню "если у вас нету тети", проте проект взяли тільки солістку. Після них виступив Петро Герасимов з піснею "Смуглянка", йому не дісталася пара.

Всього сотня хлопців і дівчат боролись за свою мрію. Приймати рішення суддя було не так-то просто.

В результаті члени журі оголосили імена 28 щасливчиків, які продовжать йти до своєї мети. На наступному етапі зраділі конкурсанти повинні будуть за ніч підготуватися до нового конкурсу.

