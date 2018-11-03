"Я хочу зажечь": на сцену Х-фактора выйдет звезда 90-х (видео)

Видео: (youtube.com/Х-фактор)

В субботу, 3 ноября на сцену легендарного вокального шоу "Х-фактор" выйдет секс-символ 90-х. Своим вокалом решил порадовать EL Кравчук. Он считает, что благодаря этому шоу он сможет вернуть себе былую популярность. Смотрите онлайн-трансляцию 10 выпуска 9 сезона шоу на LITE. Анонс выпуска опубликован на YouTube-канале Х-фактора.

10-й выпуск станет завершающим и обещает удивить своих зрителей. Именно в последний день прослушиваний состоится громкое возвращение секс-символа 90-х, EL Кравчука. С помощью проекта певец планирует начать новый виток в своей карьере.

"Сейчас у меня стали появляться новые песни, которые, я надеюсь, с помощью "Х-фактора" и канала СТБ услышит очень много людей. Я всегда шел в разрез с общественным мнением, мне интересно взрывать общепринятые стереотипы, и сейчас я хочу зажечь и взорвать стереотипы, связанные с El Кравчуком, и показать себя настоящего", - говорит он.

EL Кравчук / Кадр из видео (youtube.com/Х-фактор)

Как признается судья шоу Андрей Данилко, именно он советовал музыканту попробовать себя в шоу.

"Я ему еще в прошлом году говорил: "Иди на Х-фактор, он покажет тебя так, как не покажет ни одна программа", – рассказал Данилко.

Напомним, ранее мы публиковали 9 выпуск 9 сезона шоу Х-фактор.

Кстати, ранее мы писали о том, что выступление военных на сцене Х-фактора "взорвало" сеть.

Ранее сообщалось, что экс-судья украинского "Х-фактора" разделась для мужского журнала.

Видео: (video.rbc.ua)