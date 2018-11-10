Х-фактор: 9 сезон 11 выпуск смотреть онлайн

В субботу, 10 ноября, на вокальном шоу Х-фактор стартует тренировочный лагерь, который заставит участников, получивших "да" на кастингах, действовать на пределе своих возможностей, чтобы доказать, что они достойны выступать в прямых эфирах в команде одного из звездный судей.

Смотрите 9 сезон 9 выпуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

Первый конкурс, который им предстоит пройти, называется "30 секунд". Именно за полминуты исполнители должны спеть отрывок из песни, в котором показать себя с выигрышной стороны. Кто-то попытается сделать ставку на эмоции, другие – показать свой вокал. А один из участников - Щерба, запомнившийся на кастингах своей скандальностью, подготовился заблаговременно и специально к тренировочному лагерю похудел на 15 килограмм. Поможет ли это парню?

Кадр из шоу Х-фактор

Сразу же после выступления судьи огласят, кто пройдет в следующий тур, а кто покинет проект навсегда. Члены жюри будут беспощадны, ведь на этом этапе с мечтой Х распрощаются около 100 участников!

Но успешное прохождение этого испытания – еще не повод облегченно выходнуть, ведь далее конкурсантов ждет не менее коварное задание –необходимо спеть песню, которую для них выберут конкуренты. И большинство окажутся не готовыми сражаться честно.

Кадр из шоу Х-фактор

"Я хочу ей выбрать такую песню, чтобы она не соответствовала ей", - говорит один из участников.

"Треба брати хитрістю, харизмою і забороненими методами", - комментирует другой.

По итогам этого испытания в шоу должно остаться всего 24 лучших. Кто из участников успешно преодолеет все состязания и получит шанс выступить в прямых эфирах, увидим уже в субботу в 19:00 в эфире вокального шоу «Х-фактор» на СТБ.

Судьи шоу: Настя Каменских, Олег Винник, Андрей Данилко, Дмитрий Шуров

Ведущий: Андрей Бедняков

Кадр из шоу Х-фактор

Напомним, ранее мы публиковали 10 выпуск 9 сезона шоу Х-фактор.