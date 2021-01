Голос країни 2021: лучшие выступления второго эфира 11 сезона шоу

В воскресенье, 31 января, прошел второй эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни", который транслирует телеканал "1+1". Этот сезон тренеры шоу назвали самым сильным.

Тина Кароль, Дима Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева с помощью слепых прослушиваний выбирали певцов и певиц в свою команду.

Первым на сцену сегодня вышел Богдан Муха. Парень пришел на "Голос" чтобы развеять все мифы о рок-музыкантах. Он исполнил песню "Show must go on" группы Queen. Богдан продолжил шоу в команде Олега Винника.

Богдан Муха - "Show must go on" (видео: YouTube)

Далее на сцену поднялась Галина Куришко, которая потрясающе исполнила песню "Соловей" группы Go-A. Девушка также ушла в команду Винника.

Галина Куришко - "Соловей" (видео: YouTube)

Nikita Lomakin пришел на "Голос країни", потому что для него это возможность выйти за личные рамки и сделать "перезагрузку" музыкальной карьеры. Он исполнил песню "My heart will go on" Celine Dion, и попал в команду Тины Кароль.

Nikita Lomakin - "My heart will go on" (видео: YouTube)

Александра Ганапольская - уличный музыкант, и девушка с помощью проекта хочет привлечь внимание к своему творчеству. Она исполнила песню "Moi Lolita" Alizee и попала в команду Монатика.

Александра Ганапольская - "Moi Lolita" (видео: YouTube)

На сцену голоса также вышел музыкант Илья Резников, который играет в своем проекте "Letay". Он исполнил песню "Два вікна" певицы Гайтана и прошел дальше в команде Дорофеевой.

Илья Резников - "Два вікна" (видео: YouTube)

Последней на сцену поднялась 16-летняя Анастасия Буханцова из Харькова. Девушка с трех лет болеет алопецией и показала всем, что не нужно сдаваться. Она исполнила песню "У мене немає дому" группы Один в каное. Все хотели ее в свою команду, но она выбрала Монатика.

Анастасия Буханцова - "У мене немає дому" (видео: YouTube)

