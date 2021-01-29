Голос країни 2021 "разнесли" после первого же выпуска, но организаторы ответили

Голос країни 2021 (фото: пресс-служба)

Организаторы шоу "Голос країни" 2021 ответили на вопросы многих недовольных поклонников, которые раскритиковали шоу за обрезанный формат видео, что выкладывается в YouTube.

Продюсеру шоу Владимиру Завадюку задали вопрос, почему в YouTube убрали комментарии тренеров. И он ответил в Instagram-stories, что они обязательно учтут пожелания поклонников.

"Друзья, всем привет. Мы не могли не отреагировать на все ваши пожелания, и не могли оставить вас без любимого шоу. Поэтому следите за анонсами, а они появятся уже сегодня", - говорит Завадюк.

Продюсер "Голоса країни" ответил на критику

Дело в том, что в нынешнем, 11-м сезоне, слоганом которого является "Перезагрузка", видео выкладываются в интернет в укороченном варианте. На них можно оценить только выступление талантливых вокалистов, но узнать их историю, и посмотреть на общение с тренерами - нельзя. Таким образом, если вы не смотрите "Голос" по телевизору, то узнать, кого же выбрал тот или иной участник в качестве своего наставника, крайне сложно.

Кроме того, Завадюк рассказал, почему в 11-м сезоне убрали "кнопку блокировки". По словам продюсера, "Голос" меняется во всем мире, и это - очень круто.

"В этом году вас ждут новые детали в нашем шоу, а также советники тренеров на нокаутах", - заинтриговал Владимир.

Продюсер "Голоса країни" рассекретил изменения на шоу

Так, раньше на панели кресел была кнопка "Блок", которая позволяла тренерам раз за сезон заблокировать одного из соперников.

Напомним, что шоу "Голос країни" стартовало 24 января, и сразу вызвало множество недовольства из-за нововведений.

Ранее мы писали, что поклонники призывают Дана Балана вернуться на проект "Голос країни".