Голос країни 2021: кращі виступи другого ефіру 11 сезону шоу

У неділю, 31 січня, пройшов другий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни", який транслює телеканал "1+1". Цей сезон тренери шоу назвали найсильнішим.

Тіна Кароль, Діма Монатік, Олег Винник і Надя Дорофєєва за допомогою сліпих прослуховувань вибирали співаків і співачок у свою команду.

Першим на сцену сьогодні вийшов Богдан Муха. Хлопець прийшов на "Голос" щоб розвіяти всі міфи про рок-музикантів. Він виконав пісню "Show must go on" гурту Queen. Богдан продовжив шоу в команді Олега Винника.

Богдан Муха - "Show must go on" (відео: YouTube)

Далі на сцену піднялася Галина Куришко, яка приголомшливо виконала пісню "Соловей" гурту Go-A. Дівчина також пішла в команду Винника.

Галина Куришко - "Соловей" (відео: YouTube)

Nikita Lomakin прийшов на "Голос країни", тому що для нього це можливість вийти за власні межі і зробити "перезавантаження" музичної кар'єри. Він виконав пісню "My heart will go on" Celine Dion, і потрапив у команду Тіни Кароль.

Nikita Lomakin - "My heart will go on" (відео: YouTube)

Олександра Ганапольська - вуличний музикант і дівчина за допомогою проєкту хоче привернути увагу до своєї творчості. Вона виконала пісню "Moi Lolita" Alizee і потрапила в команду Монатіка.

Олександра Ганапольська - "Moi Lolita" (відео: YouTube)

На сцену голосу також вийшов музикант Ілля Резніков, який грає у своєму проєкті "Letay". Він виконав пісню "Два вікна" співачки Гайтана і пройшов далі в команді Дорофєєвої.

Ілля Резніков - "Два вікна" (відео: YouTube)

Останньою на сцену піднялася 16-річна Анастасія Буханцова з Харкова. Дівчина з трьох років хворіє на алопецію і показала всім, що не треба здаватися. Вона виконала пісню "У мене немає дому" гурту Один в каное. Всі хотіли її у свою команду, але вона вибрала Монатіка.

Анастасія Буханцова - "У мене немає вдома" (відео: YouTube)

