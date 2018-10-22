"Это история была особая для меня": Сеничкин прокомментировал свой уход из Танцев со звездами

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Телеведущий признался, чем для него стало участие в проекте

Руслан Сеничкин, который покинул проект Танцы со звездами после 9-го эфира, написал слова благодарности всем, кто помогал ему во время танцевального шоу и рассказал о своих впечатлениях. Об этом Сеничкин сообщил на своей странице в Instagram.

Руслан Сеничкин опубликовал фотографию со своей партнершей Яной Цибульской, которая была сделана в гримерке во время 9-го эфира шоу Танцы со звездами и признался, что вся история для него была странная.

"Спасибо тебе за то, что ты была со мной. И даже так я хотел, и не без боя, но и без ненужных слов". Это фото в гримерной после нашего последнего, девятого, выступления в Танцах со звездами. Янчик, дорогая моя Цибуля, говорю тебе СПАСИБО. И в это вкладываю много смыслов, к которым привело наша маленькая совместная на паркете жизнь длиной в три месяца. Иногда в машине, иногда на редких перекусах, просто в разговорах о жизни ... Эта история была для меня странная, ведь столь неожиданная. Каждый раз ты помогала мне воспринимать самого себя по-разному. От собственного неприятия до маленьких, но побед. Совместных побед! Я горжусь тем, что ты была со мной. Еще раз спасибо за терпение. За возможность перейти границу "не могу". За веру в ту "сардельку", с которой пришлось пройти небольшую, но содержательную дорогу. Знаю, это все не зря!" - так подписал фото Сеничкин.

Кроме того, телеведущий написал слова благодарности хореографу Дмитрию Жуку, супругу Яны Цибульской.

"Особенно благодарю Диму Жука. За то же понимание и поддержку. За реальное спасение, где я бы мог ошибиться на раз-два ... Вам за знания, опыт, мудрость в определенных ситуациях! Эта история особая для меня. Еще раз спасибо, что именно ВЫ были рядом!!! P.S: спасибо всем, кто нас поддерживал! Танцуйте, не вздумайте стесняться!!! У меня же получилось!" – добавил Сеничкин.

Скриншот фото (instagram.com/ruslan_senichkin)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что кто покинул проект после 9-го эфира шоу Танцы со звездами 2018.

А также мы рассказывали о том, в сети обсуждают уход Сеничкина и Цибульской из Танцев со звездами.

Видео: РБК-Украина