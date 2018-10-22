"Це історія була особлива для мене": Сенічкін прокоментував свій відхід з Танців з зірками

Колаж РБК-Україна

Телеведучий зізнався, чим для нього стала участь у проекті

Руслан Сенічкін, який покинув проект Танці з зірками після 9-го ефіру, написав слова подяки всім, хто допомагав йому під час танцювального шоу і розповів про свої враження. Про це Сенічкін повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Руслан Сенічкін опублікував фотографію зі своєю партнеркою Яною Цибульською, яка була зроблена в гримерці під час 9-го ефіру шоу Танці з зірками і зізнався, що вся історія для нього була дивна.

"Дякую тобі за те, що ти була зі мною. І навіть так як я хотів і не без бою, але й без непотрібних слів". Це фото в гримерці після нашого останнього, дев'ятого, виступу в Танцях з зірками. Янчик, дорога моя Цибуля, кажу тобі дякую. І в це вкладаю багато сенсів, до яких призвело наше маленьке спільне на паркеті життя довжиною в три місяці. Іноді в машині, іноді на рідкісних перекусах, просто в розмовах про життя ... Ця історія була для мене дивна, адже настільки несподівана. Кожен раз ти допомагала мені сприймати самого себе по-різному. Від власного неприйняття до маленьких, але перемог. Спільних перемог! Я пишаюся тим, що ти була зі мною. Ще раз дякуємо за терпіння. За можливість перейти кордон "не можу". За віру в ту "сардельку", з якою довелося пройти невелику, але змістовну дорогу. Знаю, що це все не даремно!" - так підписав фото Сенічкін.

Крім того, телеведучий написав слова подяки хореографу Дмитру Жука, чоловікові Яни Цибульської.

"Особливо дякую Дімі Жуку. За те ж розуміння і підтримку. За реальний порятунок, де я б міг помилитися на раз-два ... Вам за знання, досвід, мудрість в певних ситуаціях! Ця історія особлива для мене. Ще раз дякую, що саме ВИ були поруч!!! P. S: дякую всім, хто нас підтримував! Танцюйте, не треба соромитися!!! У мене ж вийшло!" – додав Сенічкін.

Скріншот фото (instagram.com/ruslan_senichkin)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що хто покинув проект після 9-го ефіру шоу Танці з зірками 2018.

А також ми розповідали про те, у мережі обговорюють відхід Сенічкіна і Цибульської з Танців з зірками.

Відео: РБК-Україна