Танцы со звездами 2018: 9 выпуск смотреть онлайн

В воскресенье, 21 октября, на телеканале 1+1 покажут девятый прямой эфир проекта Танцы со звездами 2018.

Танцы со звезадами 2018: 9 выпуск смотреть онлайн можно у нас на Lite РБК-Україна:

Выпуск пройдет под темой "Цирк", поэтому 7 пар готовятся удивлять не только новыми яркими образами, но и интересными номерами с акробатическими поддержками, чтобы зрители полностью погрузились в атмосферу, бурлящую на настоящем манеже.

Компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе снова составит известная певица Оля Полякова. Артистка будет не только встречать участников на балконе, но и планирует порадовать телезрителей своей песней. Какую именно композицию Оля выберет для выступления на проекте, узнаем в воскресенье во время прямого эфира.

В девятом выпуске звезды перевоплотятся в настоящих артистов цирка. Так, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева преобразятся в силача и его ассистентку и станцуют хип хоп. Иракли Макацария со своей партнершей покажут венский вальс в образах фокусника и волшебного кролика, которого холостяк магическим образом достанет из шляпы.

Денис Беринчик и Екатерина Белявская, которых в прошлом эфире зрители вернули в проект, готовятся поразить всех зажигательным джайвом в образах уборщика цирка и гимнастки. Michelle Andrade и Женя Кот снова используют в номере пилон. Но на этот раз это будет китайский пилон, который считается особым цирковым снаряжением для силовых трюков.

А Руслан Сеничкин будет укрощать строптивую тигрицу Яну Цибульскую в страстном пасадобле. Удастся ли паре покорить своим танцем сердца зрителей чтобы не попасть в зону риска, узнаем уже в это воскресенье в прямом эфире проекта Танці з зірками на канале 1+1.

Напомним, каждый эфир проект может покинуть пара, которая наберет наименьшее количество баллов по оценкам судьёй и по результатам зрительского голосования. Если у двух последних пар в турнирной таблице будет одинаково низкая сумма баллов по окончанию голосований зрителей, тогда их судьбу будут решать судьи. Спасти своих любимчиков можно активным голосованием путем смс и телефонных звонков.

Кто станет фаворитом шестого эфира, а кто покинет проект, телезрителям станет известно в это воскресенье, 30 сентября, в 21:00 на телеканале 1+1.

Отметим, что участники шоу старательно готовятся к прямому эфиру и публикуют на своих страничках в Instagram фото и видео с репетиций.

Иракли Макацария поделился, что новый номер с Яной Заяц будет как всегда с изюминкой:

"В нашем исполнении классический танец, известный миллионам. Только, как всегда, с изюминкой! Надеюсь, вы ждете этого выпуска так же, как и мы".

Иракли Макацария. Фото: instagram.com/maqatsa

Леся Никитюк в сопровождении Сергея Бабкина исполнила авторскую песню, которую посвятила Владу Яме.

"Каждую ночь мне снится сон, что меня погнал из танцев он", - так звучит одна из строчек шутливой композиции.

Предлагаем вам увидеть полную версию данного хита:

Также мы писали, что с партнером Мишель Андраде произошла неприятность - Женя Кот попал в больницу с воспалением легких, о чем сообщил в своем микроблоге.

Сколько времени Кот проведет на лечении и сможет ли он выйти на паркет в данном эфире, который состоится уже в воскресенье, 21 октября, не известно. При таком заболевании врачи категорически запрещают физические нагрузки.

Женя Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya

Ранее мы публиковали 8 выпуск шоу Танцы со звездами 2018.