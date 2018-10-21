Танцы со звездами 2018: какая пара покинула проект после 9 эфира

В воскресенье, 21 октября, зрители телеканала 1+1 увидели девятый выпуск шоу Танцы со звездами, в котором 7 оставшихся звездных пар перевоплотились в настоящих артистов цирка.

В девятом эфире на главном паркете страны станцевали станцевали Michelle Andrade и Женя Кот, Леся Никитюк с Максимом Ежовым, Руслан Сеничкин с партнершей Яной Цибульской, Иракли Макацария и Яна Заец, Павел Вишняков с партнершей Юлией Сахневич, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Денис Беринчик и Катя Белявская.

В зоне риска оказались Денис Беринчик и Катя Белявская, Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, Michelle Andrade и Дмитрий Жук.

По единогласным оценкам судьей проект покинули Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.

Жюри посчитали, что Руслан уже устал танцевать и хочет вернуться в свой привычный ритм жизни.

Интересно, что ради шоу Сеничикин похудел на 18 килограммов.

Отметим, каждый эфир проект может покинуть пара, которая наберет наименьшее количество баллов по оценкам судьёй и по результатам зрительского голосования. Если у двух последних пар в турнирной таблице будет одинаково низкая сумма баллов по окончанию голосований зрителей, тогда их судьбу будут решать судьи. Спасти своих любимчиков можно активным голосованием путем смс и телефонных звонков.

Напомним, ранее мы писали, как прошел 9 выпуск шоу Танцы со звездами 2018.