ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Танцы со звездами 2018: какая пара покинула проект после 9 эфира

Lite » ТВ-шоу 21.10.2018 - 23:52

В воскресенье, 21 октября, зрители телеканала 1+1 увидели девятый выпуск шоу Танцы со звездами, в котором 7 оставшихся звездных пар перевоплотились в настоящих артистов цирка. 

В девятом эфире на главном паркете страны станцевали станцевали Michelle Andrade и Женя Кот, Леся Никитюк с Максимом Ежовым, Руслан Сеничкин с партнершей Яной Цибульской, Иракли Макацария и Яна Заец, Павел Вишняков с партнершей Юлией Сахневич, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Денис Беринчик и Катя Белявская.

В зоне риска оказались Денис Беринчик и Катя Белявская, Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, Michelle Andrade и Дмитрий Жук.

По единогласным оценкам судьей проект покинули Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.

Жюри посчитали, что Руслан уже устал танцевать и хочет вернуться в свой привычный ритм жизни.

Интересно, что ради шоу Сеничикин похудел на 18 килограммов.

Отметим, каждый эфир проект может покинуть пара, которая наберет наименьшее количество баллов по оценкам судьёй и по результатам зрительского голосования. Если у двух последних пар в турнирной таблице будет одинаково низкая сумма баллов по окончанию голосований зрителей, тогда их судьбу будут решать судьи. Спасти своих любимчиков можно активным голосованием путем смс и телефонных звонков.

Напомним, ранее мы писали, как прошел 9 выпуск шоу Танцы со звездами 2018.

Новости Украины шоуЕкатерина КухарТанці з зіркамиMONATIKВлад ЯмаТанцы со звездамиРуслан СеничикнЯна Цибульская Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь