"Не понимаю судей": в сети обсуждают уход Сеничкина и Цибульской из Танцев со звездами

Фото: Коллаж РБК-Украина

Пользователи огорчены уходом любимцев

По итогам голосования проект "Танцы со звездами" покинули Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, которые удивили своих фанатов страстным пасадоблем в последнем эфире. Пользователи Instagram неоднозачно восприняли уход пары.

"По решению судейской тройки сегодня шоу оставляют @ruslan_senichkin и @tsybulskayana. Друзья, поддержите пару теплыми словами в комментариях", - написано в посте под снимком.

Фото: (instagram.com/tanci1plus1)

Поклонники были возмущены подобным решением судей, утверждая, что на проекте остались кандидаты и похуже. Также фанаты поддержали своих любимцев:

"Все равно молодцы! А то, что выбыли, ну ничего страшного, надо же Цибульской и медовый месяц провести, а не на тренировках пропадать";

"Руслан, я за тебя голосовала. Не понимаю судей";

"Очень жаль";

"Какая классная пара";

"Вы большие молодцы. Мне очень понравился ваш танец! Во время него дух перехватывало!";

"Я думала, что Сеничкин побудет хотя бы до полуфинала";

"Решение судей было несправедливым, Леся и Денис станцевали хуже Руслана. Вообще люблю Лесю, как человека, но она реально налажала. Руслан достойно закончил свой путь на проекте";

Скриншот комментариев: (instagram.com/tanci1plus1)

Напомним, что 21 октября показали девятый прямой эфир проекта Танцы со звездами 2018.

Мы писали, какая пара покинула шоу Танцы со звездами 2018 в девятом эфире.

А также о том, как прошел восьмой выпуск шоу Танцы со звездами 2018.

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