"Не понимаю судей": в сети обсуждают уход Сеничкина и Цибульской из Танцев со звездами

Пользователи огорчены уходом любимцев
По итогам голосования проект "Танцы со звездами" покинули Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, которые удивили своих фанатов страстным пасадоблем в последнем эфире. Пользователи Instagram неоднозачно восприняли уход пары.
"По решению судейской тройки сегодня шоу оставляют @ruslan_senichkin и @tsybulskayana. Друзья, поддержите пару теплыми словами в комментариях", - написано в посте под снимком.
Фото: (instagram.com/tanci1plus1)
Поклонники были возмущены подобным решением судей, утверждая, что на проекте остались кандидаты и похуже. Также фанаты поддержали своих любимцев:
"Все равно молодцы! А то, что выбыли, ну ничего страшного, надо же Цибульской и медовый месяц провести, а не на тренировках пропадать";
"Руслан, я за тебя голосовала. Не понимаю судей";
"Очень жаль";
"Какая классная пара";
"Вы большие молодцы. Мне очень понравился ваш танец! Во время него дух перехватывало!";
"Я думала, что Сеничкин побудет хотя бы до полуфинала";
"Решение судей было несправедливым, Леся и Денис станцевали хуже Руслана. Вообще люблю Лесю, как человека, но она реально налажала. Руслан достойно закончил свой путь на проекте";
Скриншот комментариев: (instagram.com/tanci1plus1)
Напомним, что 21 октября показали девятый прямой эфир проекта Танцы со звездами 2018.
Мы писали, какая пара покинула шоу Танцы со звездами 2018 в девятом эфире.
А также о том, как прошел восьмой выпуск шоу Танцы со звездами 2018.
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