Солнечное затмение 6 января: астролог о том, как правильно загадать желание

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Астролог подробно изложила алгоритм постановки целей во время Солнечного затмения 6 января

Солнечно затмение – это энергетически непросто время, но его можно обернуть себе во благо, если правильно распорядиться открывшимися возможностями. В этом убеждена профессиональный астролог Елена Молдованова, которая на странице в Instagram рассказала, как грамотно загадать желание или поставить цель, чтобы она сбылась.

Эксперт отметила, что во время Солнечного затмения можно обозначить так называемые "векотры судьбы", которые помогут установить жизненные цели.

"Солнечное затмение - это мощное Новолуние, когда оба светила, Солнце и Луна, сближаются с одним из Кармических лунных узлов. Кармические Лунные Узлы - это вектор Судьбы, они указывают направление, в котором нам следует двигаться, показывают какие программы развивать, а о каких программах следует забыть, отпустить", – пояснила специалист.

По ее словам, эффект от затмения длится от 6-12 месяцев, но ситуации, которые получили начало в январе, будут давать о себе знать еще в течении ближайших 9-18,5 лет.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Астролог напомнила, что затмение 6 января наступает в 03:42. Точка затмения находится между непростыми планетами: практичным и хладнокровным Сатурном и деспотичным Плутоном. Январское затмение очень амбициозное и сильное, поэтому, как уверяет Елена, хорошо подходит для программирования долгосрочных задач и исполнения желаний.

Молдованова раскрыла правильный алгоритм постановки целей, которые можно запустить во Вселенную силой позитивной мысли.

"6 января около точной фазы затмения – это ранним утром 3.42 зажигаем небольшую белую или желтую свечу (можно "таблетку") и начинаем формировать свое чудесное, здоровое и счастливое будущее. Пишем на листе свои цели и намерения на будущее. Формулируем их в настоящем времени, с полной уверенностью и ощущением, что мы уже ими владеем, они у нас уже есть. Если в процессе написания вы сами себе не верите, сомневаетесь, что можете владеть тем, о чем пишите, то значит цель не ваша, а навязана каким-то образом извне. Пересмотрите еще раз свои цели, они должны быть рельно достижимыми, а не мифически сказочными", – написала эксперт.

Ранее профессиональный астролог Наталья Анисимова рассказала, чего следует опасаться во время Солнечного затмения 6 января и как правильно вести себя в это время.

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