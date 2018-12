Впечатление в коробке: 8 подарков на Новый год, которые подойдут всем

Иллюстративное фото: pixabay.com

Если вы еще не определились с вариантом подарка на Новый год, есть возможность выбрать какой-то из нашего списка

В преддверии Нового года всегда остается перечень дел, которые не успеваешь довести до конца. Покупка подарков для родных и друзей под елку, несомненно, входит в этот список. Если вы еще не определились с вариантом презента, предлагаем ознакомиться с нашими рекомендациями. Это универсальные подарки, которые подойдут всем.

Домашний декор или текстиль

Уют в доме важен не только в новогоднюю ночь, поэтому и подарки, которые помогают в его создании никогда не бывают лишними! Пушистый мохнатый плед, диванные подушки, аромалампы и свечи, красивый светильник, вазон с оригинальным цветком — все это подарки, которые актуальны к любым праздникам.

Новогодние украшения

Несмотря на то, что это сезонный подарок, он был и остается одним из лучших презентов под новогоднюю елку. Даже если она уже украшена, в доме всегда найдет место для оригинальной гирлянды, праздничного лайт-бокса или традиционного рождественского венка.

Продуктовая корзина

Как ни крути, а мы живем в то время, когда качественные продукты вполне могут стать отличным подарком к праздничному столу. Соберите свою новогоднюю корзину, наполнив ее деликатесами и тем, что ваши родные и близкие наверняка будут рады увидеть в праздничную ночь у себя на столе: ананасы, колбасная и рыбная нарезки, банка икры, набор хороших сыров, разнообразные сладости, мандарины и конечно шампанское. К слову, приобрести такой подарок можно даже в самый последний момент. Наверняка в вашем городе есть супермаркеты, которые будут работать до последнего клиента даже 31 декабря.

Билеты на концерт

Концерт или интересное театральное представление — это всегда эмоции. А разве может быть подарок лучше, чем отличное настроение? Подарите друзьям билет на главный фестиваль этого лета UPark или прекрасную весеннюю вечеринку Apparat, родителям — билеты на концерт вечного романтика Эроса Рамазотти, любимой или любимому — поход на удивительную постановку Radio and Juliet - балет под музыку Radiohead или февральское выступление лиричных Poets of the Fall.

И даже детям всегда можно презентовать комплексный билет в главный парк зимних развлечений "Зимова Країна на ВДНГ", с ним они смогут покататься на горке и катке, посетить Замок ледовых скульптур и фабрику елочных игрушек “Клавдиево” и получить массу удовольствия. Если же опасаетесь прогадать, преподнесите подарочный сертификат или билеты, тогда человек сам сможет выбрать, куда именно он хочет пойти.

Ужин в ресторане

Практически каждый ресторан сегодня имеет подарочные сертификаты разного номинала, поэтому все, что от вас требуется, если вы хотите преподнести такой в качестве новогоднего подарка своим близким — верно выбрать тематику заведения. Номинал сертификатов может быть самый различный, как правило, сумма ужина варьируется от 250 до 1000 гривен. В любом случае, здесь всегда есть из чего выбрать и такой подарок точно никогда не останется неиспользованным.

Впечатление в коробке

Все вариации массажей, конные прогулки, винные дегустации, полеты в аэротрубе, мастер-классы по рисованию, лепке из глины, приготовлению самых различных блюд и всем видам хендмейда. В случае, если вы решите презентовать своим друзьям в подарок яркое впечатление, самое главное предварительно узнать их интересы и тогда точно не прогадаете.

Бижутерия и ювелирные украшения

То, что ты не можешь купить себе сам, или просто считаешь такую покупку в данный момент необязательной — всегда становится отличным подарком от других. Стильная брошь с изображением символа года — милого поросенка, оригинальный браслет или кольцо, серьги — подарок может быть самым разным и зависеть исключительно от вашего бюджета и фантазии.

Модный гаджет

Во времена, когда новые версии смартфонов выходят быстрее, чем обновляется меню в Макдональдс, гаджет — актуальный подарок всегда. Мобильный телефон, ноутбук, умные часы, трекер, наушники, гироскутер — вариаций множество.

