Лучшие идеи новогодних подарков для коллег и начальства

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Укрепить любые рабочие отношения можно с помощью качественных подарков

Новый год - отличный повод укрепить любые рабочие отношения. Ведь в деловой среде приняты так называемые символические знаки внимания. Но если же вы хотите оказать уважение своему коллеге или шефу, то даже в символических подарках лучше выбирать что-то качественное.

Мы составили список подарков, исходя из корпоративной этики. Но каждый из них уж точно удивит и порадует своего владельца.

Скретч-карта

Стирающаяся карта мира шаг за шагом превращается в личный дневник путешествий и будет хорошим стимулом посетить большее количество мест на планете. Отличная идея для планов и мечтаний на следующий год.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Полет на самолете

Учебный полет на самолете на высоте 200-300 м подарит море эмоций любому!

Автоквест

Автомобильный квест на логику, в котором задействованы разные городские локации. На каждой точке участники будут выполнять различные креативные задания.

Дегустация виски

Традиционная дегустация виски из разных регионов Шотландии. Опытный сомелье научит гостей определять качество напитка по аромату, вкусу, подсказкам на этикетке.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Мастер-класс

Мастер-класс приготовления фирменного американского блюда на кухне традиционного стейк-хауса. Повар расскажет обо всех этапах обработки мяса - созревании, хранении и т. д.

Дрифтинг

Экстремальный дрифтинг на треке - это драйвовый заезд для настоящего смельчака на специально оборудованном авто. После инструктажа он наденет защитную экипировку и займет кресло второго пилота.

Фестивальные эмоции

Слава богу, сейчас в Украине и мире проводится огромное количество разнообразных интереснейших фестивалей. Поэтому билет на фестиваль - один из лучших подарков. А на какой, это уже решать вам. Можно, например, на музыкальный фестиваль, можно на кинофестиваль, а можно, к примеру, на фестиваль блогеров VideoZhara. Там можно будет посетить мастер-классы и семинары от сертифицированных специалистов YouTube, познакомиться с топовыми блогерами, взять уроки по танцам и съемкам шоу-программ и, конечно же, насладиться выступлениями любимых музыкантов.

Иллюстративное фото (facebook.com/VideoZhara)

В новогодней суматохе часто не хватает времени подобрать что-то нужное. Мы знаем, что наша подборка уж точно поможет вам удивить и выделиться среди множества однотипных идей. Вы ведь не все.

В преддверии Нового года мы также предлагаем четыре несложных правила в отношении подарков, которые повышают уровень счастья в зимние праздники.