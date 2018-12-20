Подарки на Новый год своими руками: 5 необычных идей

Фото: Подарки на Новый год (pixabay.com)

Оригинальные идеи, что подарить на Новый год 2019 близким, handmade презенты и съедобные сувениры

Топ-5 оригинальных подарков на Новый год 2019

Всем говорили в детстве, что подарки на Новый год и Рождество своими руками - самый лучший выбор. Это действительно так, ведь такие презенты мы дарим самым близким людям, которые оценивают не стоимость, а любовь и внимание.

Styler cобрал несколько интересных идей handmade подарков на Новый год 2019, и вкусные сувениры гостям на праздничный стол.

1. Новогодний венок своими руками

Европейская традиция украшать окна или двери рождественским венком прочно закрепилась и у нас. Такой подарок очень понравится родителям, дедушкам и бабушкам. Они с удовольствием украсят им двери в доме.

Фото: Новогодний венок (pixabay.com)

Сделать новогодний венок можно с использованием традиционных праздничных аксессуаров (елочные игрушки, шишки, еловые ветки, гирлянда, серпантин). В качестве каркаса используется проволка, ветки прикрепляются нитью, игрушки и серпантин - клеевым пистолетом.

Еще один и наиболее простой способ изготовления праздничного венка - из цветной бумаги.

Понадобится:

полоски бумаги разных оттенков зеленого цвета;

клей;

ножницы;

декор (бусинки, бантики);

пластиковая тарелка.

Фото: Венок из цветной бумаги (instagram.com/isolabellasalon)

Из пластиковой тарелки вырезать середину - получится основа, на которой будет собираться венок. Из цветной бумаги вырезать полоски равной толщины и при помощи клея закрепить их на основе. Ножницами сделать фигурные кончики на каждом сегменте. Декорировать венок бусинками, бисером, бантиками.

2. Снеговик из ватных палочек

Родственникам можно подготовить новогодние поделки на елку. Объемный снеговик из ватных палочек станет самым эксклюзивным украшением.

Для его создания понадобятся: ватные палочки, шаблон фигурки снеговика из картона, ножницы, клеевой пистолет, бусинки для декора.

Видео: Снеговик из ватных палочек (instagram.com/gmaghobby)

3. Подсвечники из бокалов

Свечи создают ощущение тепла и семейного уюта и считаются одним из главных новогодных атрибутов. Оригинальная идея для создания подсвечника потребует минимум усилий и самые простые материалы: винные бокалы, мелкие елочные игрушки, шишки, блестки, клей, картон.

Из картона нужно вырезать круг по диаметру бокала, внутри него разместить шарики, шишки или другой декор. Затем аккуратно приклеить к бокалу кружок. Место стыка украсить лентой.

Фото: Подсвечники из бокалов (instagram.com/isolabellasalon)

4. Подарок на Новый год своими руками: вязание

Никто не отменял в качестве подарочных идей использовать различные рукоделия. Зимний сезон лучше всего располагает к созданию теплых и уютных шарфов, варежек, тапочек, которые тоже можно при помощи определенного тематического декора сделать очень праздничными.

Владея умением вязать лицевые и изнаночные петли, можно порадовать многих теплыми и очень нужными в зимнюю стужу сюрпризами.

Фото: Митенки в подарок на Новый год (pixabay.com/Riala)

5. Вкусности на Новый год: пингвины из маршмеллоу

Наверное, нет человека, который сможет устоять перед красивыми и вкусными десертами. Оригинальные пингвинчики украсят праздничный стол и непременно понравятся детям.

Необходимые ингредиенты: маршмеллоу белого цвета, плитка шоколада, m&m's, палочки.

Видео: Пингвинчики из маршмеллоу (instagram.com/kidspiration)

Ранее Styler предлагал 5 простых идей для создания новогодних украшений своими руками из подручных материалов.

Напомним, эксперты рассказали о правилах новогоднего застолья. Чтобы вечеринка прошла без вреда для здоровья, нужно пить больше воды.

Видео: РБК-Украина