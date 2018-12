Враження в коробці: 8 подарунків на Новий рік, які підійдуть всім

Ілюстративне фото: pixabay.com

Якщо ви ще не визначилися з варіантом подарунка на Новий рік, є можливість вибрати якийсь з нашого списку

Напередодні Нового року завжди залишається перелік справ, які не встигаєш довести до кінця. Купівля подарунків для рідних і друзів під ялинку, безсумнівно, входить в цей список. Якщо ви ще не визначилися з варіантом презенту, пропонуємо ознайомитися з нашими рекомендаціями. Це універсальні подарунки, які підійдуть всім.

Домашній декор або текстиль

Затишок в будинку важливий не тільки в новорічну ніч, тому й подарунки, які допомагають у його створенні ніколи не бувають зайвими! Пухнастий плед, диванні подушки, аромалампи та свічки, гарний світильник, вазон з оригінальною квіткою — все це подарунки, які актуальні до будь-яких свят.

Новорічні прикраси

Незважаючи на те, що це сезонний подарунок, він був і залишається одним з кращих презентів під новорічну ялинку. Навіть якщо вона вже прикрашена, в будинку завжди знайде місце для оригінальної гірлянди, святкового лайт-боксу або традиційного різдвяного вінка.

Продуктовий кошик

Як не крути, а ми живемо в той час, коли якісні продукти цілком можуть стати відмінним подарунком до святкового столу. Зберіть свій новорічний кошик, наповнивши його делікатесами і тим, що ваші рідні та близькі неодмінно будуть раді побачити у святкову ніч у себе на столі: ананаси, ковбасна і рибна нарізки, банку ікри, набір гарних сирів, різноманітні солодощі, мандарини і звичайно шампанське. До речі, придбати такий подарунок можна навіть в останній момент. Напевно у вашому місті є супермаркети, які будуть працювати до останнього клієнта навіть 31 грудня.

Квитки на концерт

Концерт або цікаве театральне уявлення — це завжди емоції. А хіба може бути подарунок краще, ніж чудовий настрій? Подаруйте друзям квиток на головний фестиваль цього літа UPark або прекрасну весняну вечірку Apparat, батькам — квитки на концерт вічного романтика Ероса Рамазотті, коханій чи коханому — похід на дивовижну постановку Radio and Juliet - балет під музику Radiohead чи лютневий виступ ліричних Poets of the Fall.

І навіть дітям завжди можна презентувати комплексний квиток в головний парк зимових розваг "Зимова Країна на ВДНГ", з ним вони зможуть покататися на гірці і ковзанці, відвідати Замок льодових скульптур і фабрику ялинкових іграшок "Клавдієве" і отримати масу задоволення. Якщо боїтеся помилитися, піднесіть подарунковий сертифікат чи квитки, тоді людина сама зможе вибрати, куди саме вона хоче піти.

Вечеря в ресторані

Практично кожен ресторан має подарункові сертифікати різного номіналу, тому все, що від вас вимагається, якщо ви хочете піднести такий в якості новорічного подарунка своїм близьким — вірно вибрати тематику закладу. Номінал сертифікатів може бути різний, як правило, сума вечері варіюється від 250 до 1000 гривень. У будь-якому випадку, тут завжди є з чого вибрати і такий подарунок точно ніколи не залишиться невикористаним.

Враження в коробці

Всі варіації масажів, кінні прогулянки, винні дегустації, польоти в аеротрубі, майстер-класи з малювання, ліпки з глини, приготування різних блюд і різноманітних видів хендмейду. У разі, якщо ви вирішите презентувати своїм друзям у подарунок яскраве враження, найголовніше попередньо дізнатися їх інтереси і тоді точно не прогадаєте.

Біжутерія та ювелірні прикраси

Те, що ти не можеш купити собі сам, або просто вважаєш таку покупку в даний момент необов'язковою — завжди стає відмінним подарунком від інших. Стильна брошка з зображенням символу року — милого порося, оригінальний браслет або кільце, сережки — подарунок може бути різним і залежатиме виключно від вашого бюджету і фантазії.

Модний гаджет

У часи, коли нові версії смартфонів виходять швидше, ніж оновлюється меню в Макдональдс, гаджет — актуальний подарунок завжди. Мобільний телефон, ноутбук, розумні годинник, трекер, навушники, гироскутер — варіацій безліч.

