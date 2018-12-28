Как дарить и получать подарки: 4 полезных принципа

Алла Шорина. Фото: facebook.com/allashorina17

Медиаменеджер и автор книг о художниках Алла Шорина поделилась своими лайфхаками

В преддверии Нового года Алла Шорина разместила на своей странице в Facebook четыре несложных правила в отношении подарков, которые повышают уровень счастья в зимние праздники:

1.Совершать благотворительные дела и никому не рассказывать о них

В этот период особенно хочется делиться и создавать волшебство для других людей. Можно попутно раздавать пожертвования всем просящим в метро и на улице - это тоже "работает", но в разы сильнее оказать помощь (деньги, вещи, волонтерство) тем людям или группам, которых нашли вы: не все могут схватить вас за рукав на улице с просьбой о помощи. А правило "не рассказывать об благотворительности" - очевидно: внимание других людей к некоторым сферам жизни и действиям, даже самое светлое, нарушает сакральность. Это так же одна из причин, почему я редко публикую в соцсетях фото семьи, обнимашек с детьми и процесс создания живописи.

Мы можем быть частью механизма чудес ровно так же, как и частью механизма по их разрушению.

2. Создавая презенты, можно поддержать таланты окружающих людей

Как минимум, часть украшений для елки заказать у рукодельницы - коллеги или подростков, которые часто делают невероятно красивые изделия (бисер, акрил, кружево), но стесняются промотировать свои таланты.

У нас, например, самые близкие друзья и родные в разных точках мира ежегодно получают футболки с рисунками, сделанными детьми Владом и Снежаной. Получатели радуются футболкам с оригинальными принтами и присылают фото в таких обновочках, а маленькие художники получают важный им эмоциональный плюс.

Фото: facebook.com/allashorina17

Аналогичным образом мы дарили писателю чехол на ноутбук с коллажем из обложек книг его авторства.

В общем, идеи всегда найдутся, когда вектор понятен. А воплотить их сегодня в Киеве не составит труда: имея немного опыта, можно создать изделие качеством выше, чем в некоторых признанных магазинах.

3. Делиться своими желаниями и интересоваться предпочтениями окружающих

Приятно получать подарки, которые "прямо в десяточку", то есть, давно желанные и/или входят в сферу твоих интересов. А это значит, что игра в тотальную загадочность и молчанку тут неуместна.

Говорить о своих предпочтениях и интересоваться вкусами друзей - вообще полезная привычка, а в канун зимних праздников из этого можно сделать целую игру.

Незаклеенные письма Санте-Деду Морозу с перечнем подарков, wishlist, обсуждаемый по телефону или открытый блокнот на столе, многозначительные взгляды и фото из магазина с желанным презентом, прямые вопросы... Вариантов множество!

У нас, например, в кругу друзей есть условная "крестная фея", которая накануне праздника или перед походом большой компанией в гости узнает "по секрету" у хозяина дома, что у него в wishlist и мы, посоветовавшись, выбираем подарок из этого списка или что- то близкое.

Фото: facebook.com/allashorina17

Не помешает так же посмотреть в соцсетях (особенно в Instagram), что "лайкают" ваши друзья. Совсем скоро алгоритмы в интернете будут помогать нам и с выбором подарков (бизнес в Украине активно осваивает возможности Big Data).

Но пока и без технологий действенных методов предостаточно. Главное помнить, что в мире много предметов, которые нам не нужны, но зато порадовали бы кого-то другого. Выбирая внимательно подарок друзьям и, давая, в свою очередь, информацию о своих желаниях - мы продолжаем наше знакомство друг с другом и это делает рождественские праздники еще торжественнее.

4. Наслаждаться тем, что есть, не откладывая на потом

Однажды, я обнаружила, что сохраняю запечатанными, не использую те подарки, которые вызывают у меня самый искренний восторг. Так, например, мне было жаль сжигать подаренные коллегой фантастически красивые рождественские свечи - лет пять подряд я их выставляла как украшение в доме, показывала гостям, любовалась. А набор изящных новогодних игрушек ручной работы, привезенный друзьями из каких- то заграничных мастерских, и вовсе лежал запакованным: украшая елку мы его каждый год в восторгом рассматривали, но на елку эти игрушки не вешали, опасаясь что они разобьются. В какой-то момент я просто увидела дату на упаковке и осознала, что много лет просто не позволяю себе и своей семье насладиться тем, что у нас уже есть.

С тех пор мы сразу распаковываем и активно используем подарки.

Знаю, кстати, случаи, когда мамы и бабушки старшего поколения предлагают передарить "слишком" красивые, на их взгляд, подарки. Неосознанный отказ от самого лучшего может иметь долгоиграющие последствия. Я за то, что мы достойны всех подарков, которые нам подарили люди, случай, мир, судьба.

Подход "не жадничать" для себя распространяется и на другие сферы. Сюда же входит удовольствие повсеместно надевать "непрактичную" белую, яркую, праздничную одежду. Бытовая техника отодвинула границы "непрактичности" достаточно далеко.

Алла Шорина.Фото: facebook.com/allashorina17

Есть много способов наполнить праздники добром и радостью общения. Подарки в этом процессе - выражение заботы и внимания. Они не могут быть самоцелью, так как предметы сами по себе не могут принести к вершинам удовольствия. Давайте наполнять акт дарения любовью и “растягивать” волшебство зимних праздников, отправляя фото, смс, отзывы, открытки с благодарностью тем, кто накануне Рождества был Сантой для нас и заботливо готовил самые лучшие подарки!

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Видео: РБК-Украина