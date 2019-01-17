"Укрепляйте семейные узы": астролог дала прогноз на 18 и 19 декабря

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Астролог рассказала, чего ожидать в преддверии Лунного затмения и на каких сферах жизни сосредоточить особое внимание

На что обратить внимание в период перед январским Лунным затмением, какие сферы жизни будут особенно уязвимыми и каких событий стоит ждать в ближайшие дни - 18 и 19 января рассказала на странице в Instagram профессиональный астролог Елена Молдованова.

В пятницу, 18 января, Луна все еще находится в знаке Близнецов, отвечающих за поток информации, контакты и торговлю. Поэтому все еще актуальными будут события и задачи четверга в сфере интеллектуальной и посреднической деятельности, обучения, сбора информации, это также коснется деловой переписки, дружеского и родственного общения. В этот день не лишним будет обсудить ближайшие перспективы и планы, поделиться новостями, идеями и мыслями. Также вполне вероятны спонтанные и неожиданные поездки.

По словам эксперта, в субботу, 19 января, Луна переместиться в эмоциональный и чувствительный зодиакальный знак Рака. В этот день стоит уделить внимание вопросам семьи, родителей, детей, родственников и семейных традиций, а также всего, что связано с домом, недвижимостью и ремонтом.

"На фоне рачьей Луны, а также вблизи Лунного затмения 21 января и внутри опасного интервала в период с 18 по 23 января старайтесь контролировать свои эмоции, быть терпимее друг к другу. Избегайте выяснения отношений, особенно, если эти отношения вам дороги, и вы не стремитесь к разрыву. Самое лучшее, что сейчас можно сделать - проявлять больше участия и внимания к жизни своих близких, укреплять семейные узы, "налаживать мосты", - рекомендует астролог.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Обратите внимание на свое здоровье. В пятницу будут наиболее уязвимы область плеч, ключицы, верхние конечности, пальцы рук, бронхи, лёгкие. В этот период полезно делать упражнения на гибкость, а также гулять на улице.

В субботу под удар могут попасть грудь и желудочно-кишечный тракт, начаться проблемы со сном из-за чувства тревоги в течение дня.

Эксперт отмечает, что сны с 17 на 18 января считаются правдивыми и указывают на существующие проблемы. А вот сновидения с 18 на 19 января носят вещий характер.

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