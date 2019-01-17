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"Зміцнюйте сімейні узи": астролог дала прогноз на 18 і 19 грудня

Lite » Стиль життя 17.01.2019 - 23:17
"Зміцнюйте сімейні узи": астролог дала прогноз на 18 і 19 грудня
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Астролог розповіла, чого чекати напередодні Місячного затемнення і на яких сферах життя зосередити особливу увагу

На що звернути увагу в період перед січневим Місячним затемненням, які сфери життя будуть особливо вразливими і яких подій варто чекати в найближчі дні - 18 і 19 січня розповіла на сторінці Instagram професійний астролог Олена Молдованова.

У п'ятницю, 18 січня, Місяць все ще знаходиться в знаку Близнюків, які відповідають за потік інформації, контакти і торгівлю. Тому все ще актуальними будуть події та завдання четверга у сфері інтелектуальної та посередницької діяльності, навчання, збору інформації, це також торкнеться листування, дружнього і родинного спілкування. В цей день не зайвим буде обговорити найближчі перспективи і плани, поділитися новинами, ідеями і думками. Також цілком можливі спонтанні і несподівані поїздки.

За словами експерта, в суботу, 19 січня, Місяць переміститися в емоційний і чутливий зодіакальний знак Рака. В цей день варто приділити увагу питанням сім'ї, батьків, дітей, родичів і сімейних традицій, а також все, що пов'язано з будинком, нерухомістю і ремонтом.

"На фоні рачого Місяця, а також поблизу Місячного затемнення 21 січня і всередині небезпечного інтервалу у період з 18 по 23 січня намагайтеся контролювати свої емоції, бути терпимішими один до одного. Уникайте з'ясування стосунків, особливо, якщо ці відносини вам дороги, і ви не прагнете до розриву. Найкраще, що зараз можна зробити - проявляти більше турботи і уваги до життя своїх близьких, зміцнювати сімейні узи, "налагоджувати мости", - рекомендує астролог.

&quot;Зміцнюйте сімейні узи&quot;: астролог дала прогноз на 18 і 19 грудня

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Зверніть увагу на своє здоров'я. В п'ятницю будуть найбільш уразливі область плечей, ключиці, верхні кінцівки, пальці рук, бронхи, легені. У цей період корисно робити вправи на гнучкість, а також гуляти на вулиці.

У суботу під удар можуть потрапити груди і шлунково-кишковий тракт, початися проблеми зі сном через почуття тривоги протягом дня.

Експерт зазначає, що сни з 17 на 18 січня вважаються правдивими і вказують на існуючі проблеми. А ось сновидіння з 18 на 19 січня носять віщий характер.

Раніше ми публікували основні правила поведінки, якими варто керуватися під час Місячного затемнення 21 січня.

До речі, не зайвим буде прочитати рейтинг самих невдачливих і щасливих зодіакальних знаків.

Нагадаємо, що тим, хто турбується про свої гроші і прибуток, варто вивчити фінансовий гороскоп на січень поточного року.

Будьте обережні: астролог назвала правила поведінки під час коридору затемнень Ідеальна можливість змінити життя: гороскоп на січень 2019 року
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