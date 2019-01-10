Решительная точка: астролог рассказала, чего ждать от Лунного затмения 21 января

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Эксперт предупредила о непростом периоде, во время которого следует быть особо осторожными

В январе нас ждет масштабное Лунное затмение, которое расставит все точки над событиями двухлетнего периода, а некоторым из нас принесет кардинальные жизненные перемены. О том, что сулит этот период и кто попадает в зону риска рассказала на странице в Instagram профессиональный астролог Елена Молдованова.

Эксперт отмечает, что точная фаза затмения наступает 21 февраля в 07:30. Подобное явление произойдет только через 9 лет.

"Это Лунное затмение, завершает череду затмений на оси фиксированных знаков Лев/Водолей. Напомню, Затмения на этой оси начались еще в феврале 2017 года. В следующий раз затмения на оси этих знаков будут через 9 лет. Только через 9 лет будет возможность исправить то, что мы "наворотили" и "наколбасили" за 2017-2018 годы", - предупредила специалист.

По словам астролога, грядущее Лунное затмение имеет непосредственное отношение к Лунному затмению 27 июля 2018 года, а значит тесно связано с событиями того периода.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"Оно ставит решительную точку и подводит итоги встреч, знакомств и других процессов и ситуаций, которые взяли свое начало еще в конце июля-августе. Сейчас, в конце января, наконец приходит окончательное завершение и оформление летних тем, а также тем и задач всего двухлетнего периода 2017-2018 годов", - подчеркнула Молдованова.

Стоит помнить, что в период затмения велика вероятность аварий и конфликтов. Ссоры и даже разрыв отношений с большой вероятностью возможен с 18 по 23 января. Кроме того, в этот период возрастает риск попасть в ДТП, возникают проблемы с электроприборами, транспортом и техникой. Также не стоит в это время делать операции.

"Кардинальные изменения и драматические события в течение года ожидают людей, рожденных с 20-26 июля, с 20-26 октября, с 17-23 января, с 17-23 апреля любого года. А также тех, у кого в личных гороскопах есть что-то важное (планета или куспид дома) в 1-ом градусе Льва, Водолея, Тельца и Скорпиона", - подытожила эксперт.

Ранее мы рассказывали о небезопасном периоде под названием "холостая" Луна, наступающем в феврале.

К слову, рекомендуем обратить внимание на правила поведения, которыми не стоит пренебрегать во время коридора затмений в январе.

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