Самые невезучие знаки зодиака: гороскоп удачи для всех

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Самыми удачливыми являются Львы

Для тех, кто верит в гороскопы, очень полезно будет знать, какие же знаки, по мнению астрологов, являются самыми невезучими. Полный список опубликован на страничке goroskop_new в Instagram. Прочитав его, вы узнаете, какие из знаков зодиака больше всего притягивают удачу, а какие остаются на "скамье запасных".

Овен

Им частенько везет по мелочам, но вот более крупных подарков судьбы Овны ждут годами. Поэтому даже самым маленьким удачам они радуются, как дети.



Телец

Тельцы притягивают деньги, как магнит, так что в этом им постоянно везет. Но вот остальные пряники от вселенной Тельцам не достаются, так что добиваться всего нужно своими силами.



Близнецы

Главный талант Близнецов – балабольство. Они могут найти общий язык вообще со всеми. А это значит, что у них есть знакомые везде – в ФСБ, прокуратуре, поликлинике, детском саду. Так что удача им, в общем-то, не нужна – они сами ее творцы.



Рак

Раки не верят в удачу, поэтому каждое свое везение воспринимают с опасением. Случается это редко, но метко – и чаще всего в самый нужный момент.



Лев

Лев притягивает везение. Удача от них никогда не отворачивается. А если случается что-то плохое, то, к чести этого знака зодиака, он воспринимает неудачу как подарок судьбы и шанс к самосовершенствованию.



Дева

Девам вообще не нужна удача – зачем она людям, которые верят только в себя, систему и тяжелый труд, ведущий к успеху. Но иногда и они находят тысячу рублей в старой куртке. Правда, тут же начнут вспоминать, когда это они туда ее положили.

Скриншот поста (instagram.com/goroskop_new)

Весы

Когда Весам везет, они устраивают маленький праздник – отблагодарить судьбу и насладиться моментом. Потому что случается это очень редко.



Скорпион

Везет всегда и во всем, поэтому Скорпионы бесят всех окружающих. Запрыгнут в последний вагон, найдут на улице бесхозные пять тысяч рублей, пройдут без очереди – это все Скорпионы.



Стрелец

Стрельцы ленивые до жути. Почему-то судьба считает, что во всем нужен баланс, и дает им то, до чего у самих Стрельцов руки никак не доходят. Любимые с ними мирятся сами, деньги липнут к рукам, а любые косяки на работе прощаются.



Козерог

Козерогам везет редко, поэтому все, что у них есть, достается им упорством и трудом. На удачу они не надеются.



Водолей

Баловни судьбы – часто желаемое падает им на голову просто с неба. Проблема Водолеев только в том, что они это воспринимают как само собой разумеющееся.



Рыбы

Рыбы уже давно выучили: все хорошо в личной жизни, значит, на работе полнейшая пятая точка. Как только дела выправляются, они начинают ругаться с близкими.

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