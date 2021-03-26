В Украину идет резкое потепление с дождями: с хорошей погодой повезет не всем

Она сообщила, что в субботу влажные облака и небольшие осадки стоит ожидать только на Левобережной Украине, а вот в воскресенье дождями накроет северные, центральные и южные области.

Погода в Украине на выходных

"Выходные сейчас очень условные, так как много людей сидит дома, поэтому для многих будет хороший повод проветриться и подставить синие авитаминозные носы солнышку. Правда, в субботу Левобережье еще не избавится от влажных туч – в субботу там пасмурно или даже местами небольшие осадки. Однако на остальной территории завтра – без существенных осадков. В воскресенье атмосферный фронт принесет дожди в западные, северные и центральные области, а вечером фронт дойдет до Одессы. Восточная часть 28 марта побудет в сухой погоде", - рассказала синоптик.

Карта погоды

Температура воздуха пойдет вверх в большинстве областей Украины в субботу, а в воскресенье местами снова опустится на пару градусов.

"Температура воздуха, как весенний ветер – легкомысленно носится по градусной шкале. 27 марта в Украине везде потеплеет, ожидается на протяжении дня +8 +13 градусов, на Западе +10 +16 градусов, в Донецкой и Луганской областях, Днепре и Запорожье немного свежее, +7 +9 градусов. В воскресенье, 28 марта из-за деятельности холодного атмосферного фронта, на западе Украины снова похолодает, до +6 +9 градусов, хотя на остальной территории еще побудет теплая погода", - отметила Диденко.

Карта погоды

Настоящее тепло придет только в начале апреля

С понедельника в Украине снова немного похолодает, но ненадолго – с 1 апреля Диденко обещает новую волну потепления.

"В понедельник-вторник свежая погода охватит большинство наших областей, но, надеюсь, что 31 марта – 1 апреля наконец-то настоящее весеннее тепло вернется. В Киеве в субботу без осадков, в воскресенье ожидается дождь. В субботу будет тепло, +10 +12 градусов на протяжении дня. В воскресенье температура может немного снизиться. В понедельник-вторник в Киеве снова станет свежо, но уже со среды и с начала апреля потеплеет до +15 градусов", - спрогнозировала синоптик.

Карта погоды на 1 апреля