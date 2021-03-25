В Украину идет резкое потепление: температура прыгнет за одни сутки на 12 градусов

Погода в Украине в пятницу, 26 марта, ожидается благоприятная и теплая в большинстве областей страны. Мокрым снегом зацепит только Крым и часть восточных областей. Синоптики сообщили о резком повышении температуры воздуха почти во всех областях.

Какая погода ожидает Украину в пятницу, 26 марта, сообщили на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке мокрый снег с дождем ожидается в Луганской и Донецкой областях, ночью возможен также в Днепре и Харькове. В остальных областях – переменная облачность. Температура воздуха ночью от -2 до +1 градуса, днем прогреется до +7 +10 градусов, в Донецкой и Луганской областях - до +7 градусов.

В южных областях синоптики прогнозируют мокрый снег и снег с дождем в Херсонской области и в Крыму, в остальных – сухая погода. Ночью от 0 до +4 градусов, днем +6 +8 градусов, в Одессе до +10 градусов. В Крыму мокрый снег с дождем, ночью 0 +2 градуса, днем +5 +7 градусов.

На севере страны ожидается сухая погода, возможен небольшой ветер, без осадков. Ночью от -1 до -3 градусов, днем прогреется до +6 +8 градусов.

В западной части страны синоптики прогнозируют сухую погоду, возможен небольшой ветер. Ночью еще задержатся морозы до -4 градусов, а днем столбики термометров прыгнут до +7 +9 градусов, местами ожидается до +11 градусов.

В центральных областях без осадков, небольшая облачность и ветер. Ночью в регионе от -3 до 0 градусов, днем ожидается от +6 до +9 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют сухую погоду, без осадков. Ветер северный, умеренный. Ночью температура опустится до -2 градусов, днем воздух прогреется до +7 +9 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 26 марта