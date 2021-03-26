В Україну йде різке потепління з дощами: з хорошою погодою повезе не всім

Вона повідомила, що в суботу вологі хмари та невеликі опади варто очікувати лише на Лівобережній Україні, а от у неділю дощами накриє північні, центральні та південні області.

Погода в Україні на вихідних

"Вихідні зараз дуже умовні, оскільки багато людей сидить вдома, тому для багатьох буде хороший привід провітритися і підставити сині авітамінозні носи сонечку. Правда, в суботу Лівобережжя ще не позбавиться від вологих хмар – в суботу там похмуро чи навіть місцями невеликі опади. Однак на решті території завтра – без істотних опадів. У неділю атмосферний фронт принесе дощі в західні, північні та центральні області, а ввечері фронт дійде до Одеси. Східна частина 28 березня побуде в сухій погоді", - розповіла синоптик.

Карта погоди

Температура повітря піде вгору в більшості областей України в суботу, а в неділю місцями знову опуститься на пару градусів.

"Температура повітря, як весняний вітер – легковажно носиться по градусній шкалі. 27 березня в Україні скрізь потеплішає, очікується протягом дня +8 +13 градусів, на Заході +10 +16 градусів, в Донецькій і Луганській областях, Дніпрі та Запоріжжі трохи свіжіше, +7 +9 градусів. У неділю, 28 березня через діяльність холодного атмосферного фронту, на заході України знову похолодає до +6 +9 градусів, хоча на решті території ще побуде тепла погода", - зазначила Діденко.

Карта погоди

Справжнє тепло прийде тільки на початку квітня

З понеділка в Україні знову трохи похолоднішає, але ненадовго – з 1 квітня Діденко обіцяє нову хвилю потепління.

"У понеділок-вівторок свіжа погода охопить більшість наших областей, але, сподіваюся, що 31 березня – 1 квітня нарешті справжнє весняне тепло повернеться. У Києві в суботу без опадів, у неділю очікується дощ. В суботу буде тепло, +10 +12 градусів протягом дня. У неділю температура може трохи знизитися. У понеділок-вівторок у Києві знову стане свіжо, але вже з середи та на початку квітня потеплішає до +15 градусів", - спрогнозувала синоптик.

Карта погоди на 1 квітня