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Заморозки и много дождей: синоптики дали прогноз погоды на апрель

Новина українською → Пятница 26 марта 2021 11:30
Заморозки и много дождей: синоптики дали прогноз погоды на апрель Фото: прогноз погоды на апрель в Украине (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в апреле будет дождливой, с умеренным теплом днем, а ночью, по некоторым данным, ожидаются заморозки. Читайте ниже в материале, что будет с синоптической ситуацией во втором месяце весны.

Прогнозом погоды на апрель поделились народный синоптик Леонид Горбань, а также Украинский гидрометцентр и Gismeteo.

Так, по словам Леонида Горбаня, настоящего тепла (и то холоднее средних значений) следует ждать лишь после православной Пасхи. А она в этом году будет поздней - 2 мая.

А вот апрель, по мнению синоптика, будет холодным. В начале месяца возможны даже заморозки.

"По началу апреля просчитывается ночной "минус" (1-3 градуса). Средина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет также ветреная, прохладная и с дождями", - рассказывает Горбань. - Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет".

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что температура и осадки в апреле будут в пределах средних многолетних значений.

"Средняя месячная температура предполагается 8-11 тепла, в горах 5-6 тепла, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что в пределах средних многолетних значений", - сообщили синоптики.

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что апрель в целом будет со стабильной температурой около +10 градусов, а ночные заморозки маловероятны. При этом ожидается много дождливых дней.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова и Одессы.

Заморозки и много дождей: синоптики дали прогноз погоды на апрельЗаморозки и много дождей: синоптики дали прогноз погоды на апрельЗаморозки и много дождей: синоптики дали прогноз погоды на апрельЗаморозки и много дождей: синоптики дали прогноз погоды на апрель

Погода в Украине в апреле, прогноз на месяц (фото: gismeteo.ua)

Тем временем синоптики прогнозируют, что в Украину придет резкое потепление уже на этих выходных.

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