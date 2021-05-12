В Украину придет контрастная погода: настоящее лето и проливные дожди

На востоке страны дожди пройдут дожди, в Харькове, Донецкой и Луганской областях – возможны ливни. Ночная температура воздуха составит +5 +8 градусов, днем в большинстве областей от +14 до +16 градусов.

Прохладно будет и на юге Украины. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди во всех областях. Ночью +7 +9 градусов, днем столбики термометров покажут от +15 до +18 градусов. В Крыму пройдет дождь, ночью +7 +9 градусов, днем +15 +17 градусов.

Испортится погода и на севере – там ожидается понижение температура воздуха и кратковременные дожди. Ночью в регионе от +7 до +9 градусов, днем ожидается от +14 до +16 градусов.

А вот на западе пока сохранится солнечная и сухая погода, небольшим дождем может зацепить только Черновцы. Ночью температура будет колебаться от +7 до +10 градусов, днем прогреется до +21 +23 градусов, местами до +25 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, но будет прохладно. Ночью от +6 до +9 градусов, днем от +14 до +17 градусов.

В Киеве 12 мая осадки не прогнозируются, ветер восточный, умеренный. Ночью в столице от +8 до +10 градусов, днем прогреется до +14 +16 градусов, возможна небольшая облачность.

Карта погоды в Украине на среду, 12 мая