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В Україну прийде контрастна погода: справжнє літо і проливні дощі

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчої доби буде контрастна. Частина країни грітиметься під сонцем і майже вже літніми температурами, а частину областей накриє проливними дощами та холодним повітрям.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

На сході країни дощі пройдуть дощі, в Харкові, Донецькій і Луганській областях – можливі зливи. Нічна температура повітря становитиме + 5 +8 градусів, вдень у більшості областей від +14 до + 16 градусів.

Прохолодно буде і на півдні України. Синоптики прогнозують короткочасні дощі у всіх областях. Вночі + 7 +9 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +15 до + 18 градусів. У Криму пройде дощ, вночі + 7 +9 градусів, вдень +15 + 17 градусів.

Зіпсується погода і на півночі – там очікується зниження температура повітря і короткочасні дощі. Вночі в регіоні від + 7 до +9 градусів, вдень очікується від +14 до + 16 градусів.

А ось на заході поки збережеться сонячна і суха погода, невеликим дощем може зачепити тільки Чернівці. Вночі температура коливатиметься від + 7 до +10 градусів, вдень прогріється до +21 +23 градусів, місцями до + 25 градусів.

У центральній частині країни опади не прогнозуються, але буде прохолодно. Вночі від + 6 до +9 градусів, вдень від +14 до + 17 градусів.

У Києві 12 травня опади не прогнозуються, Вітер східний, помірний. Вночі в столиці від + 8 до +10 градусів, вдень прогріється до +14 +16 градусів, можлива невелика хмарність.

Карта погоди в Україні на середу, 12 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну мчить черговий циклон з похолоданням.

А також розповідали про те, що в Україні оголосили штормове попередження.

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